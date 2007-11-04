به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه لایدن، این همایش بین‌ادیان که هرساله توسط دانشجویان سنتهای دینی مختلف برگزار می‌شود محفلی برای نزدیک شدن مؤمنان ادیان مختلف از دانشگاههای مختلف هلند تلقی می‌شود.

تکثر دینی در جهان امروز یک حقیقت به شمار می‌رود، این همایش نیز به منظور ارتقای سطح دانش مؤمنان به سنتهای دینی مختلف درباره یکدیگر برگزار می‌شود.

این همایش به بررسی برخی از منابع الهام برای گفتگو و هماهنگی دینی پرداخته و با دیدار از یک مسجد، معبد و کلیسا خاتمه می‌یابد.

صدا مولانا جلال الدین رومی، صدای داگ همرشولد( دومین دبیرکل سازمان ملل متحد) ، صدای گاندی از جمله عناوینی هستند که برای بحث و بررسی در این همایش انتخاب شده‌اند.

این گردهمایی یک روزه از سوی سازمان روحانیت در دانشگاه و اسلام و گفتگو برگزار خواهد شد.