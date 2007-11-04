من دروازه بان شماره یک آرسنال هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس اسپورت، آلمونیا اسپانیایی در حال حاضر به عنوان دروازه بان شماره یک توپچی ها درون دروازه این تیم می ایستد که این موضوع ناراحتی فراوان ینس لمن را به همراه داشته است. دروازه بان آلمانی آرسنال ، آلمونیا را مورد انتقاد قرار داده که هنوز با این تیم جامی را بالای سر نبرده است. البته آلمونیا گفته از تجربه کافی برای نیل به این هدف برخوردار است.

آلمونیا گفت: من از زمانی که به آرسنال پیوسته ام در بهترین شرایط به سر می برم. دروازه بان نخست این تیم بودن در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا کار ساده ای نیست و من بهترین لحظات را اینجا داشته ام. همیشه به مربی تیم اعتماد کرده ام و می دانستم که او براساس شایستگی ، این فرصت را به من می دهم تا توانایی های خود را ثابت کنم.

وی گفت: من اکنون دروازه بان شماره یک آرسنال هستم و می خواهم تا پایان فصل شماره یک باقی بمانم.