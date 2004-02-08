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۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۴۰

تيم ملي كشتي آزاد داغستان اردو مي زند

تيم ملي كشتي آزاد ايران اردوي آمادگي خود را در داغستان روسيه برپا خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" سومين مرحله ازاردوي آمادگي تيم ملي كشتي آزاد ايران براي شركت درالمپيك آتن خرداد ماه سال آينده درشهرماخاچكالا جمهوري داغستان روسيه تشكيل خواهد شد.
لازم به يادآوري است: اين اردوي 2 هفته اي بصورت مشترك با كشتي گيران داغستان برگزارمي شود. هزينه اين اردوي آمادگي را كميته ملي المپيك تقبل كرده است.

کد مطلب 58077

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