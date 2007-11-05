طرح تکریم ارباب رجوع به مراکز درمانی بجنورد نرسید

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، پاسخگو نبودن پزشکان و پرسنل این بیمارستان به بیماران، برخورد نامناسب آنها به خصوص بخش دندانپزشکی موجی از نارضایتی بیماران را نسبت به عملکرد این بیمارستان در اذهان بیماران ایجاد کرده است.

این در حالیست که پزشکان و پرسنل این بیمارستان موظف به ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند و سالانه برای ارائه خدمات به بیماران هزینه های زیادی از افراد تحت پوشش دریافت می کنند.

تعدادی از بیماران تامین اجتماعی به دلیل برخورد نامناسب برخی پزشکان و پرسنل با آنها در تماس تلفنی با دفتر خبرگزاری مهر در بجنورد، خواستار درج گله مندی خود و انعکاس آن به مسئولان تامین اجتماعی شدند.

بیماران بارها اعلام کرده اند که به دلیل کم تعداد بودن دندانپزشکان طرف قرارداد با این بیمارستان، روزانه تنها20 بیمار برای انجام معاینات دندان پذیرفته می شوند در حالیکه برخی از روستاییان برای دریافت خدمات دندانپزشکی و گرفتن نوبت شب را در راهروهای بیمارستان می خوابند.

در حالی بیماران از خدمات بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد ابراز گله مندی می کنند که مسئولان این بیمارستان مدعی هستند که تمام پزشکان و پرسنل این بیمارستان موظف به ارائه خدمات به بیماران هستند.

در حال حاضر بیشتر بیماران ناراضی نیز برای ابراز گله مندی خود از نحوه خدمات رسانی بیمارستان مجوز ورود به دفتر مدیریت و رئیس بیمارستان را نداشته و محدودیت های ایجاد شده در بیمارستان برای بیان مشکلات به مسئولان موجب شده تا بیماران راهی جزء بیان مشکلات خود با رسانه ها را نداشته باشند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان خراسان شمالی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با گران شدن تعرفه پزشکان مراکز خصوصی، میزان مراجعه مردم به مراکز درمانی تامین اجتماعی افزایش یافته است.

حسین رضا زاده افزود: امکانات مراکز درمانی تامین اجتماعی به طور قطع پاسخگوی حجم زیاد بیماران تحت پوشش نیست و در این زمینه به خصوص متقاضیان بخش دندانپزشکی از خدمات ما ناراضی هستند.

وی اظهار داشت: تامین اجتماعی علاوه بر خدمات مستقیم درمانی که در مراکز درمانی خود انجام می دهد با پزشکان و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی طرف قرارداده شده تا از این مراکز برای بیماران خود خدمات درمانی دریافت کند.

رضازاده خاطرنشان کرد: بیماران تحت پوشش می توانند از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد ما نیز بهره مند شوند که به دلیل بالا رفتن تعرفه پزشکی در استان خراسان شمالی سهم پرداخت برای ویزیت پزشکان از سوی بیمه شدگان نیز افزایش داشته و بیماران کمتر به این مراکز طرف قرارداد مراجعه می کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی یادآور شد: به هر حال با وضعیت ایجاد شده به طور قطع نارضایتی از سوی بیماران تحت پوشش وجود دارد که راهکار کاهش آن نیز افزایش خدمات درمانی مستقیم است که به دلیل هزینه بر بودن در توان تامین اجتماعی نیست.

رضا زاده کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان برای ویزیت شدن در مراکز درمانی که با تامین اجتماعی قرار داد دارند را راهکار اساسی حل این مشکلات دانست و بیان داشت: تامین اجتماعی برنامه افزایش سهم خود برای ارائه خدمات درمانی از مراکز طرف قرارداد را در دست بررسی دارد.

بیمارستان ثامن الائمه بجنورد تنها بیمارستان تامین اجتماعی استان است.