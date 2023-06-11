به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۲۳ ذی القعده، روز زیارت مخصوص امام رضا علیه السلام، نوجوانان شهرستان اشکذر در باشگاه ورزشی رزمی، مسجد محلات و مدارس طرحی را به نام «با نگاه حضرت شما باشگاه ورزشی ما، مسجد ما، مدرسه ما و منزل ما هم رواق حرم شماست»، آغاز می کنند.

این طرح که با هدف ترویج سبک زندگی رضوی راه اندازی شده، برنامه هایی چون صلوات خاصه خوانی امام رضا علیه السلام، حدیث خوانی و مباحثه آن، نشر احادیث و نشر فیلم نوجوانان اشکذری زائر حرم رضوی در حال خواندن صلوات خاصه در فضای مجازی و کانال و گروه های پیام رسان ها است.

گفتنی است؛ برای اولین بار این طرح ابتکاری در چهارشنبه های یکی از مدارس شهرستان اشکذر شروع شد که حالا یک باشگاه ورزشی رزمی، چند مسجد و مدرسه دیگر این طرح را در شام و روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، همزمان با ۲۳ ذی القعده روز زیارت مخصوص امام رضا علیه السلام آغاز می کنند.