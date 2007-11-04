سفارش ساخت ۴۵ هزار دستگاه کانتینر از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران، اسحاق علی میر گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا 5/1 سال آینده ساخت ۴۵ هزار دستگاه کانتینر دیگر شامل ۲۵ هزار دستگاه کانتینر ۲۰ فوتی و ۱۰ هزار دستگاه کانتینر ۴۰فوتی حجیم نیز سفارش داده خواهد شد.

مدیر دفتر توسعه ناوگان و ساخت کشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: سفارش ساخت این کانتینرها به دلیل تحویل کشتی های کانتینری که در گذشته سفارش ساخت آنها داده شده و از فروردین ماه سال آینده به تدریج وارد ناوگان این شرکت می شوند، صورت گرفته است.



وی درخصوص همکاری و اعلام آمادگی شرکت های داخلی جهت ساخت کانتینر گفت: حدود یک سال است که هیچ یک از شرکت های داخلی برای ساخت کانتینرهای مورد نیاز این شرکت اعلام آمادگی نکرده اند.

میر افزود: قبل از این، دو شرکت داخلی جهت ساخت این کانتینرها اعلام آمادگی کرده بودند که در ابتدا شرکت شاپ صنعت اسپاهان پیشقدم ساخت این سفارشها شد؛ به طوری که در سال ۷۹ قرارداد ساخت ۵ هزار دستگاه کانتینر با این شرکت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.



وی تصریح کرد: اما این شرکت تنها توانست یک هزارو 622 دستگاه از این کانتینرها را تحویل دهد و در نهایت به دلیل مشکلات عدیده این شرکت ناتوانی خود را در ادامه اجرای این قرارداد اعلام کرد.

مدیر دفتر توسعه ناوگان و ساخت کشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعلام آمادگی شرکت امید سیر ایرانیان جهت عقد قرارداد با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دو سال قبل اظهار داشت: در ابتدا قراردادی مبنی بر ساخت ۵ هزار دستگاه کانتینر با این شرکت بسته شده که سپس با پیشنهاد شرکت امید سیر با امضا قرارداد ساخت هزار دستگاه کانتینر موافقت شد اما متاسفانه این شرکت نیز تنها موفق به تولید ۳۹۳ دستگاه از این کانتینرها شد.

به گفته وی این شرکت نیز طی نامه ای ناتوانی خود را در ادامه ساخت این کانتینر ها به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و تاکنون هیچ یک از شرکتهای داخلی برای بستن قرارداد در این زمینه اعلام آمادگی نکرده اند.

میر درخصوص سفارش کانتینرهای یخچالی با بیان اینکه این موضوع نیز در حال پیگیری است گفت: مذاکرات انجام شده با شرکت خارجی به مرحله نهایی رسیده اما هنوز قراردادی در این زمینه منعقد نشده است.

وی با بیان اینکه ساخت این کانتینرها ممکن است در سال ۲۰۰۸ به کشور چین سفارش داده شود گفت: تعداد این کانتینرها مشخص نیست و باید ابتدا قرارداد منعقد شود.