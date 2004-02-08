اقليتهاي ديني : پرشورتر از گذشته درانتخابات شركت مي كنيم تا بيگانه مايوس شود

... و اما بعد از مرگ او مرداني ازسلاله آرش و رستم همواره درصحنه هاي نبرد مردانه حق ايران زمين را ادا كردند و در دوره اي كه دشمنان اين مرزوبوم قصد تعدي به آن داشتند بي توجه به آنكه از كدام قبيله اند و از كدام تبار و مذهب دست دردست هم، يكدل ويك صدا مرزبان مرزي شدند كه آرش سالها قبل آنرا با جان خود تعيين كرد.

كليمي، زرتشتي، مسيحي ومسلمان درهشت سال دفاع مقدس درمقابل دشمن ايستادند و بيرق كاوياني را برافراشته نگاه داشتند.

اكنون نيز كه ضحاك سيرتان درتلاشند تا انتخابات را حربه اي براي ايجاد تفرقه و نفاق بين فرزندان آرش قراردهند تك تك ايرانيان ازپيروان محمد خاتم تا زرتشت عظيم وعيسي وموسي كليم عليهم السلام آماده اند تاچون گذشته نقشه هاي پليد آنان رانقش برآب كنند.



يك عضو انجمن كليميان درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر ضمن اعلام آمادگي خود براي شركت درانتخابات دوره هفتم مجلس گفت: درهر دوره اي ازمجلس نمايندگان داراي نقاط ضعف وقوتي هستند كه بايد نقاط ضعف دردوره هاي بعدي حذف ونقاط قوت تقويت شوند واين به معناي بحران وتفرقه نيست.



فرهاد افراميان درباره خصوصيات نماينده اصلح نيز افزود: مقدار آراء مردم بيانگر شايستگي و مردمي بودن يك نماينده تلقي مي شود، به شرط آنكه نمايندگان به شعارهايشان عمل كنند.



وي درخصوص عملكرد شوراي نگهبان نيز معتقد است: نظارت شوراي نگهبان ازضرورتهاي انتخابات است زيرا اين شورا بعنوان مرجع نظارت، با دقت نظر افرادي را كه صلاحيت وشايستگي نامزدي را دارند شناسايي مي كند.

اين شهروند كليمي درخصوص وابستگي نامزدها احزاب و تبليغات گروهي بيان داشت: تبليغات توسط احزاب نبايد به صورت بازاري و رقابتي باشد.

افراميان افزود: با توجه به شرايط موجود كشور و توجه دشمنان به اوضاع داخلي كشور، شركت درانتخابات هفتم بيانگر موجب حفظ شان كشور است و شركت در آن براي تمامي ايرانيان واجب است.

ماركار شبيري هموطن ارمني نيز با تاييد عملكرد مجلس ششم معتقد است: با توجه به شراط سياسي كشور شركت در انتخابات از ضرورتها است و رسانه ها بايد نخبگان و افراد اصلح را به مردم بشناسانند.

خداداد راسخي يك شهروند زرتشتي هم حضور درانتخابات را مهم خواند و گفت: براي حضور درانتخابات مليت مطرح است. وي درخصوص عملكرد مجلس ششم اظهارداشت: دراين دوره مجلس توجه زيادي به احقاق حقوق اقليت هاي مذهبي ازجمله تصويب پرداخت ديه به صورت مساوي و استخدام افراد اقليت ديني دروزارت آموزش وپرورش كرد.

دبيربرگزاري مراسم دهه فجر اقليتهاي مذهبي كشوردرپايان سخنان خود ازچهارگروه اقليت ديني كشور دعوت كرد: درانتخابات شركت كنند تا مبادا بيگانگان به خود اجازه دخالت در امور كشور دهند.