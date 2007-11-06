"اطلاعات حکمت و معرفت" ویژه حکمت علوی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از "اطلاعات حکمت و معرفت" گفتگویی با حجتالاسلام سید صادق موسوی درباب نهجالبلاغه و گفتگویی دیگر با آیت الله کربلایی درباره بحث شیعه و اقرار به ولایت صورت گرفتهاند.
علم و مرجعیت در فلسفه شیعه تالیف دکتر ضیایی، اشتیاق ناتمام روح برای کمال تألیف ویلیام چیتیک، تصوف علوی تألیف دکتر شهرام پازوکی از مهمترین مقالات این ویژهنامه هستند.
نظریه امامت در معنویت سینایی، مجاهد تأویل، معارف شیعی به روایت حکیمی اشراقی از دیار هند از دیگر مقالات این ماهنامه به حساب میآیند.
عناوین برخی از مقالات نیز عبارتند از : علی(ع) در خوشنویسی دوره عثمانیان، برخی مناقب سرایان حضرت امام علی(ع) در شبهقاره هند، یادی از پژوهشگر آثار غزالی.
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