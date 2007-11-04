به گزارش خبرنگاز مهر، اولین کارگاه آموزشی «نقد هنر» در مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار می‌شود.

در این کارگاه که اولین برنامه از جلسات آموزشی دکتر بهمن نامورمطلق، دبیر فرهنگستان هنر است، «نقد هنر» با معرفی رویکردهای مختلف هنر و به طور خاص، رویکرد نقد تکوینی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین به مباحثی چون، رویکرد نقد پساساخت‌گرا، نقد تخیلی، نقد مضمونی و نقد بینامتنی نیز پرداخته خواهد شد.

اولین برنامه از جلسات «نقد هنر» دکتر نامور مطلق، به همت گروه نقد هنری فرهنگستان هنر، روز دوشنبه، 14 آبان ماه، از ساعت 18-16 در مرکز هنرپژوهی نقش جهان، واقع در خیابان ولی عصر، ضلع جنوبی پارک ساعی، جنب شهر کتاب، پلاک 1101 برگزار می‌شود.

جلسات بعدی «نقد هنر» در روزهای 21 و 28 آبان ماه، در مرکز هنرپژوهی نقش جهان برپا خواهند شد.

