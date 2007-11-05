محرومیت شیث رضایی بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام حکم کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس مبنی بر دو جلسه محرومیت این بازیکن در هفته‌های سیزدهم و چهاردهم لیگ برتر و نیز پنج میلیون تومان جریمه نقدی، مدافع تیم پرسپولیس طی درخواستی کتبی از کمیته استیناف باشگاه، خواستار کاهش محرومیت خود شد.

برپایه این گزارش، پس از درخواست شیث رضایی، کمیته استیناف باشگاه با حضور حبیب کاشانی مدیرعامل، حسن بیادی عضو هیئت مدیره و سرپرست باشگاه تشکیل جلسه داد و پس از بررسی موضوع، دو جلسه محرومیت این بازیکن را مشمول بازی‌های تیم پرسپولیس با تیم‌های ملوان و مس کرمان که در هفته‌های گذشته انجام شد، دانست.

به این ترتیب و در صورت صلاحدید کادر فنی تیم پرسپولیس، شیث رضایی می‌تواند از بازی هفته سیزدهم قرمزپوشان پایتخت را برابر شیرین‌فراز کرمانشاه همراهی کند اما جریمه نقدی این بازیکن پابرجاست.

تیم فوتبال پرسپولیس تهران پنجشنبه هفته جاری و در چارچوب هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر، درشهرکرمانشاه به مصاف تیم شیرین‌فراز می‌رود.