مواضع باهنر تیر خلاص به ائتلاف فراگیر اصولگرایان است / همین تکروی ها به تشکیل 3 فراکسیون اصولگرا در مجلس هفتم منجر شد

رضا طلایی نیک سخنگوی فراکسیون وفاق و کارامدی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهارداشت : موضع گیری و پیام روشن آقایان باهنر و صدر علیرغم تلاش های چندین ماهه بزرگان و دلسوزان اصولگرا در اصل تیر خلاصی به ائتلاف فراگیر است.

وی افزود: رویکرد تحقیر آمیز و غیر واقع بینانه اخیر نسبت به دهها گروه و تشکل رسمی و غیر رسمی اصولگرا، امکان ائتلاف فراگیر در جبهه متحد را به شدت کاهش داد.

این عضو ارشد فراکسیون وفاق مجلس یادآور شد: تجربه تلخ اصولگرایان در مجلس هفتم و عملکرد نامناسب برخی دست اندرکاران هیات رئیسه مجلس باعث ایجاد سه جریان فراکسیون اصولگرا در مجلس شد که همین تک روی جبهه متحد در انتخابات دور هشتم مجلس گسترش پیدا خواهد کرد.

طلایی نیک خاطرنشان کرد : تک روی و تمامیت خواهی با ریختن آب سرد به امکان ائتلاف فراگیر با مواضع اخیر باهنر اردوگاه اصولگرایان را برای انتخابات آتی به یخبندان تبدیل می کند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون وفاق مجلس افزود: این موضع گیری ها باعث خواهد شد تا اصولگرایان خارج از جبهه متحد به سمت ارائه فهرست های جداگانه برای انتخابات حرکت کنند که همین امر علت اصلی شکل گیری ائتلاف های جدید خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر وجود برخی از مشکلات عمومی برای عبور پیروزمندانه اصولگرایان از آزمون انتخابات مجلس هشتم، تک روی ها و تمامیت خواهی ها موجب موانع و دشواری های بیشتر در رقابت های آینده خواهد شد.

طلایی نیک در پایان گفت: تک روی و تمامیت خواهی برخی از دست اندرکاران فراکسیون اصولگرا در مجلس هفتم به شکل گیری سه جریان اصولگرای دیگر در مجلس و همچنین ایجاد تشکل های متعدد اصولگرا در خارج از مجلس منجر خواهد شد و زمینه عدم انسجام اصولگرایان در انتخابات آینده را تشدید خواهد کرد.