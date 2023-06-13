آغاز به کار ۵ پروژه جدید در سازمان مدیریت آرامستان‌ های شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شاهوردی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمات رسانی مطلوب و با کیفیت بر اساس نیازمندی های شهروندان گرامی باید در اولویت رسالت سازمان مدیریت آرامستان شهرداری شهرکرد قرار گیرد.

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها شهرداری شهرکرد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه در آرامستان بهشت رحمت اظهار داشت: هم اکنون بودجه عمرانی با پیشرفت ۱۰ برابری همراه است.

وی پیش بینی کرد: این پروژه ها تا اواسط نیمه دوم سال جاری به اتمام برسند. شاهوردی اضافه کرد: احداث قطعات یک طبقه و دوطبقه، مبلمان شهری، تأسیسات، ساختمان اداری، محوطه سازی، فضای سبز و فضای خدمات کودک، سالن وداع و همچنین سالن اجتماعات و مجمع خیرین در آرامستان بهشت رحمت از جمله پروژه های اجرایی این سازمان است.

