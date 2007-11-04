به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان در سومین گردهمایی فارغ التحصیلان مرکز جهانی علوم اسلامی عصر امروز با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.



آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار، تشکیل مرکز جهانی علوم اسلامی را از ضرورت های زمانه عنوان کرد و گفت: اینکار نسبتا بدیع ، ادای وظیفه انقلاب اسلامی ایران نسبت به دیگر مسلمانان دنیا بوده که انجام پذیرفته و منطبق با شرایط روز جهانی اسلام است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت تشکیل این مرکز را برای مشتاقان علوم اسلامی در کشورهای مختلف دنیا، مغتنم دانست و افزود: اگر امکانات و شرایط سیاسی در برخی نقاط دنیا اجازه دهد مرکز جهانی علوم اسلامی جای توسعه فراوان دارد و این کار می تواند سرآغاز مناسبی برای کمک به وحدت جهان اسلام و تشکیل حکومت واحد اسلامی باشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی وجود خیل عظیم نیروهای تحصیلکرده این مرکز و اعزام آنها به کشورهای متبوع خودرا بسیار مهم خواند و گفت: فعالیت این دانش آموختگان در کشورهای مختلف می تواند جریان سازنده ای را که اسلام خواهان آن است بوجود آورد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روند فعالیت مرکز جهان علوم اسلامی در تربیت دانشجویان در مقایسه با دیگر دانشگاههای کشور را از لحاظ کمیت، کیفیت و هزینه های پایین، درخشان عنوان کرد.

وی افزود: وجود بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان با حضور 60 کشور مستقل و مزیت های جغرافیایی و منابع طبیعی و برخوردار از مکتب انسان ساز و سعادت آفرین اسلام، وظیفه علمای اسلام و زمامداران مسلمان را برای تحقق آرمان قرآن بسیار سنگین می نماید.



آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سئوال یکی از دانش آموختگان در مورد طائفه گری گفت: این گونه برخوردها مانع وحدت جهان اسلام و استفاده مناسب از منابع و احکام متعالی اسلام است و تعصبات بی مورد می تواند وحدت دنیای اسلام را مخدوش کند.

وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنند تا از طائفه گری پرهیز شود.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام اعرافی رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی گزارشی از روند فعالیت های این مرکز در آموزش طلاب و مشتقاقان کشورهای اسلامی در این مرکز بیان کرد.