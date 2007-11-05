سیدتقی گرجی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: تنها نیمی از نیاز پنبه کشور در داخل تامین می شود که در این باره طرح جامع تولید پایدار پنبه نیز در دست بررسی و اقدام است و در صورت حمایت عملیاتی می شود .

وی خاطرنشان کرد: در زمینه پنبه در سال های اخیر حمایت مستقیم دولت در کاشت پنبه وجود نداشته است به همین دلیل سطح زیر کشت امسال به پایین ترین سطح ممکن رسید و تنها حدود 65 هزار تن برداشت محصول در سطح کشور برداشت شد در حالی که نیاز سالیانه کشور 130 هزار تن است و در عمل از تامین نیمی از نیاز کشور عقب هستیم .

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره طرح جامع پنبه افزود: ما آمادگی داریم طرح جامعی به دولت ارائه دهیم که در سه سال نیاز به واردات را برطرف و بعد از پنج سال در زمینه صادرات اقدام کنیم و حاضر به برگزاری جلسه در کمیسیون اختصاصی مجلس نیز هستیم .

وی ادامه داد: اگر یارانه زیان خرید تضمینی که 200 هزار تومان برای هر هکتار سطح زیر کشت پنبه است به صورت غیر قابل بازگشت به سازمان تعاون روستایی داده می شود به این طرح به عنوان تنخواه اختصاص یابد، آن راسه تا پنج ساله به خزانه دولت برمی گردانیم و مشکلات تولید پنبه را نیز متعهد می شویم .