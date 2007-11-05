روند احداث کارخانه سیمان آپادانا تسریع می شود

سیروس شاه غیبی درگفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: کارخانه سیمان آپادانا در نزدیکی روستای قلعه روتله شهرستان دیواندره که به دلیل مشکلات مختلف، چند ماه عملیات ساخت آن متوقف شده بود پس از رایزنی های مختلف با مسئولان وزارت صنایع کشور دوباره عملیات احداث آن آغاز و تسریع خواهد شد.

وی ادامه داد: در جریان سفر رئیس جمهور به استان قرار بود احداث این پروژه نیز جزو برنامه های آن سفر باشد اما متاسفانه با ممانعت مسئولان وزارت خانه مواجه شد که خوشبختانه با توجه به تغییرات پیش آمده در راس مدیریت وزارتخانه اکنون نظر مساعد بوده و روند ساخت کارخانه آپادانا تسریع خواهد شد.

غیبی اظهار داشت: این کارخانه دارای ظرفیت 50 هزار تن تولید سیمان در سال است که در صورت بهره برداری، کلیه مواد اولیه مورد نیاز آن از معادن داخل استان تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز ساخت این کارخانه خاطرنشان کرد: اعتبار اختصاص داده شده به این پروژه، یک هزار و 200 میلیارد ریال است که حدود 370 میلیارد ریال آن ارزی است.

این مسئول همچنین با اشاره به مدت زمان اجرای پروژه بیان داشت: قرار است این پروژه در مدت چهار سال به بهره برداری برسد و تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا پروژه یاد شده زودتر از موعد مقرر به اتمام برسد.

مدیرکل صنایع استان کردستان یادآور شد: پس از بهره برداری، 300 نفر به صورت مستقیم و بالغ بر یک هزار و 500 نفر به صورت غیر مستقیم در کارخانه سیمان آپادانا مشغول به کار خواهند شد.