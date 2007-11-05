تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهاردهم آبان ماه سال 1386هجری شمسی، مقارن است با بیست و چهارم شوال 1428هجری قمری و برابراست با پنجم نوامبر2007 میلادی.

- هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های ایران عصر امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:

* شاهین اهواز – سرخپوشان دلوار افزار

* استیل آذین تهران - نیروی زمینی تهران

- هفته نهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* بیم مازندران - مهرام تهران (سالن بسکتبال بابل - ساعت 15/15)

* دانشگاه آزاد - ذوب آهن (ورزشگاه آزادی - ساعت 30/15)

* هیئت بسکتبال شهرکرد - شهرداری گرگان (سالن تختی شهرکرد - ساعت 16)

* آرارات تهران - صباباتری تهران (سالن آرارات - ساعت 16)

* پتروشیمی بندر امام - گل گهر سیرجان (سالن اندیشه شهرک بعثت - ساعت 16)

* کاوه تهران - پردیس متحد قزوین (ورزشگاه آزادی - ساعت 30/17)

- در روز چهارم مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2007 برزیل امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* ایتالیا - ژاپن

* آرژانتین - امارات

* سنگال - اروگوئه

* فرانسه - نیجریه

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلیس امروز با برگزاری دیدار منچستر سیتی و ساندرلند به اتمام می رسد.