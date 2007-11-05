  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۸:۵۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته نهم لیگ برتر بسکتبال و همچنین برگزاری دیدارهای روز دوم از هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های ایران از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز ایران و جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهاردهم آبان ماه سال 1386هجری شمسی، مقارن است با بیست و چهارم شوال 1428هجری قمری و برابراست با پنجم نوامبر2007 میلادی.

- هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های ایران عصر امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* شاهین اهواز – سرخپوشان دلوار افزار
* استیل آذین تهران -  نیروی زمینی تهران

- هفته نهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* بیم مازندران - مهرام تهران (سالن بسکتبال بابل - ساعت 15/15)
* دانشگاه آزاد - ذوب آهن (ورزشگاه آزادی - ساعت 30/15)
* هیئت بسکتبال شهرکرد - شهرداری گرگان (سالن تختی شهرکرد - ساعت 16)
* آرارات تهران - صباباتری تهران (سالن آرارات - ساعت 16)
* پتروشیمی بندر امام - گل گهر سیرجان (سالن اندیشه شهرک بعثت - ساعت 16)
* کاوه تهران - پردیس متحد قزوین (ورزشگاه آزادی - ساعت 30/17)

- در روز چهارم مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2007 برزیل امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* ایتالیا - ژاپن
* آرژانتین - امارات
* سنگال - اروگوئه
* فرانسه - نیجریه

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلیس امروز با برگزاری دیدار منچستر سیتی و ساندرلند به اتمام می رسد.

کد مطلب 581000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها