۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۹:۲۵

بارندگی های روز گذشته مازندران به 100 واحد مسکونی خسارت وارد کرد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران گفت: بارندگی های شب و صبح یکشنبه سبب وارد شدن خسارت به بیش از 100 واحد مسکونی در استان شد.

بهزاد پورمحمد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این بارندگی ها باعث آبگرفتگی شدید خیابان ها و آسیب دیدگی و خاموش شدن تعداد زیادی از ماشین ها و اختلال شدید در تردد وسایل نقلیه شد.

وی خاطر نشان کرد: سیلاب همچنین سبب کندی تردد وسائط نقلیه در شهر بابل، آسیب دیدگی شبکه آبرسانی و خطوط برق و مخابرات شده است.

مدیرکل بازسازی و حوادث عیرمترقبه استان مازندران با اشاره به این که بارندگی دیشب به بیش از 100 واحد مسکونی بین 20 تا 70 درصد خسارت وارد کرده است، عنوان کرد: دو واحد آموزشی، چندین واحد تجاری و بسیاری از اراضی کشاورزی و باغات در شهرستان های بابل، قائمشهر، آمل، جویبار، نور، ساری، نوشهر و محمود آباد تخریب شد.

به گفته پور محمد، بیشترین میزان بارندگی 65 میلیمتر در ایستگاه سینوتیک نوشهر گزارش شده است.

پورمحمد یادآور شد: گزارش تکمیلی پس از جمع بندی و اخذ آمار و اطلاعات جدید و برآورد خسارت متتعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 581019

