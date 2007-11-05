بیشترین نوع سوختگی های کودکان ناشی از مایعات داغ است

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، مرتضی لرنژاد شامگاه یکشنبه در کارگاه آموزشی دو روزه سوختگی و مسمومیت های کودکان در شهرک دریا کنار بابلسر، آموزش و ارزیابی، طبقه بندی و تشخیص نوع درمان در نحوه برخورد با کودکان دچار مسمومیت را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد و افزود: سوختگی ناشی از شعله 13 درصد و سوختگی شیمیایی و الکتریکی در مجموع دو درصد است.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسان سلامت خانواده در این دوره آموزشی با راه های برخورد و معالجه کودکانی که دچار مسمومیت های مختلف هستند، آشنا می شوند.

لرنژاد اظهار داشت: نحوه برخورد با کودکان دچار سوختگی انواع مختلف الکتریکی، صاعقه، سوختگی استثنایی، شیمیایی و قیر از جمله آموزش هایی است که در این کارگاه ارائه خواهد شد.

مسئول برنامه کودکان وزارت بهداشت و درمان، وجود کودکان در طبقه بندی مسمومیت شدید با مواد نفتی و مواد سوزانده را از جمله شایع ترین مسمومیت ها عنوان و تصریح کرد: به دلیل عدم آگاهی برخی والدین متاسفانه در کمک اولیه به این کودکان آنها را مجبور به استفراغ کرده و اقدام به شستشوی معده می کنند که برای احیاء کودک اقدام درست و قابل قبولی نیست.

وی آموزش و حفظ آرامش برای دیگر اعضاب خانواده را برای پیشگیری درمان لازم و ضروری دانست و گفت: مراحل مراقبت از کودک بیمار از نظر علائم در معرض خطر در سوختگی، نشانه های خطر، حادثه و سایر حالات جراحی فوری، مسمومیت و گزیدگی درمراکز بهداشتی طبقه بندی و ارزیابی می شود.