  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

تلاش خیرین برای رفع کمبود فضاهای آموزشی عبادت است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران آرامش تحصیلی را برای دانش آموزان یک هدف عمده دانست و گفت: تلاش خیرین برای رفع کمبود فضاهای آموزشی عبادت است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی شامگاه یکشنبه در گردهمایی ماهانه مجمع خیرین مدرسه ساز استان اظهار داشت: در سال های اخیر فرهنگ مشارکت به خوبی در جامعه نهادینه شده است و آحاد جامعه خود را در آبادانی کشور سهیم می دانند.

وی با بیان این که نیت خیرین در امر مدرسه سازی بسیار مهم است افزود: خیرین را فقط از نگاه اقتصادی و ساخت و ساز نباید دید بلکه باید از فکر، اندیشه و خلاقیت آنها در پیشرفت آموزش و پرورش بهره برد.

فیاضی با اشاره به ضرورت تقویت بنیه اخلاقی، علمی دینی و معرفتی دانش آموزان در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: توجه به پیشرفت آموزش و پرورش، توجه به تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران تاکید کرد: مدارسی که نام ائمه اطهار (ع) و شهدای گرانقدر ایران اسلامی بر آنها نهاده شده نباید به دلیل ساخت توسط خیرین، تغییر نام یابند.

کد مطلب 581025

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها