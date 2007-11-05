تلاش خیرین برای رفع کمبود فضاهای آموزشی عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی شامگاه یکشنبه در گردهمایی ماهانه مجمع خیرین مدرسه ساز استان اظهار داشت: در سال های اخیر فرهنگ مشارکت به خوبی در جامعه نهادینه شده است و آحاد جامعه خود را در آبادانی کشور سهیم می دانند.

وی با بیان این که نیت خیرین در امر مدرسه سازی بسیار مهم است افزود: خیرین را فقط از نگاه اقتصادی و ساخت و ساز نباید دید بلکه باید از فکر، اندیشه و خلاقیت آنها در پیشرفت آموزش و پرورش بهره برد.

فیاضی با اشاره به ضرورت تقویت بنیه اخلاقی، علمی دینی و معرفتی دانش آموزان در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: توجه به پیشرفت آموزش و پرورش، توجه به تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران تاکید کرد: مدارسی که نام ائمه اطهار (ع) و شهدای گرانقدر ایران اسلامی بر آنها نهاده شده نباید به دلیل ساخت توسط خیرین، تغییر نام یابند.

