دهیاران برای کدپستی روستایی از اداره پست درخواست کنند

شعبانعلی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تاکنون در 28 روستای آمل کدپستی منازل نصب شده است، افزود: برای اجرای این طرح هیچ محدودیتی وجود ندارد و فقط دهیاران باید برای آن اقدام کنند.

وی با اشاره به این که پیش از این تهیه و ساخت پلاک های منازل در تهران انجام می شد، اظهار داشت: هم اکنون یک شرکت خصوصی نخستین بار در شمال کشور فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت پلاک های پستی منازل با نظارت اداره پست در آمل آغاز کرده است.

رئیس اداره پست آمل همچنین از راه اندازی دفاتر ICT روستایی در 37 روستای این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون تمامی مرسوله های پستی، قبوض آب، برق، گاز و تلفن و سایر خدمات پستی روستاییان در مراکز ارتباطات روستایی انجام می شود.

به گفته خزایی، طرح ایجاد دفاتر فناوری اطلاعات در روستاهایی که به عنوان مراکز مخابراتی هستند در اولویت قرار دارد.