20 کیلومتر از محور هراز چهار خطه شد

عبدالحسین بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح چهار خطه کردن محور هراز یکی از برنامه های مهم وزارت راه و ترابری و یکی از مصوبه های هیئت دولت در مازندران بوده است.

به گفته وی، هم اکنون چهار خطه کردن چهار کیلومتر از این محور آغاز شده و تا پایان امسال نیز کار اجرایی 20 کیلومتر دیگر در این محور آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران درباره علت کندی اجرای طرح چهار خطه کردن محور هراز اظهار داشت: این طرح تاکنون ردیف خاص اعتباری نداشت و باید این امر با توجه به مهم بودن این محور حیاتی کشور تحقق یابد.

بیگدلی خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات لازم انجام شده و با اعتبارات ویژه ملی از سال آینده برای چهار خطه کردن محور هراز اجرای این طرح با سرعت انجام شود.

وی اعتبار امسال این اداره کل برای اجرای طرح چهار بانده کردن در محور هراز را 15 میلیارد ریال اعلام کرد .

این مسئول با بیان این که 80 کیلومتر از مسیر آمل به تهران در محور هراز باید چهار بانده شود یادآور شد: با تخصیص اعتبارات ویژه و با توجه به مصوبه دولت اجرای این طرح تا پنج سال آینده به اتمام می رسد.