مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

امیدواری آمریکا به از سرگیری گفتگو با ایران

8 توصیه بانک مرکزی به دولت برای مهار تورم

نگرانی کنگره از اقدامات ضد ایرانی بوش



اعتماد:

تک رقمی کردن تورم منتفی شد، هشدار بانک مرکزی در باره غول تورم

در مراسم 13 آبان اعلام شد، محکومیت سیاست های آمریکا

درنشست کانون مدافعان حقوق بشر مطرح شد، لزوم اصلاح قوانین در مورد زنان



اعتماد ملی :

رئیس پلیس امنیت پایتخت اعلام کرد: همه اراذل واوباش بازداشتند ؛ جز هفت نفر

زنگ خطر برای مالکان واحدهای خالی به صدا در آمد

گفتگو با رسول منتجب نیا، ماجرای آن 99 نفر در مجلس دوم



ایران :

سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد، عوارض سنگین بر املاک بلا استفاده

دکتر الهام در گفتگو با " ایران ":حذف ماده 23 به افزایش ازدواج مجدد می انجامد

معاون وزیر نیرو درامور آب و آبفا خبر داد: ساخت نخستین سد بخش خصوصی در بوشهر



ابرار:

مخبر فراکسیون وفاق وکارآمدی: اظهارات باهنر فضای یخبندان را دراردوگاه اصولگرایان حاکم می کند

هفته نامه ای که مصاحبه ساختگی از لاریجانی را منتشر کرده بود وجود خارجی ندارد

سخنگوی جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری: جبهه متحد اصولگرایان سرلیست ندارد



ابتکار:

جزئیاتی از درآمدها و هزینه های لایحه بودجه سال 87 ، معمای بودجه پنجاه صفحه ای

این سرلیست مثل توپ صدا خواهد کرد، اگر رئیس جمهور سابق بیاید

افزایش قیمت نفت راه میانبر توسعه



اسرار:

جنگ قدرت، پاکستان را در آستانه سقوط قرار داد

کاندولیزا رایس به دادگاه فدرال احضار شد

موسوی تبریزی: نگاه حاکمیت به احزاب باید یکسان باشد



پول:

1/ 34 دلار؛ پایه نفت در بودجه 87

واکنش بانک ملت به اقدام دولت آمریکا

چین خواستار همکاری بیشترایران با آژانس شد



تفاهم:

توقف پشت کوه های آلپ ، صادرات ایران به اروپا کاهش چشمگیری داشته است

رئیس انجمن خودرو سازان : گاز سوز کردن همه خودروها صلاح نیست

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها 16 آبان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی گشایش می یابد



تهران امروز:

دانش آموزان ایران در مراسم یوم الله 13 آبان ، آمریکا همچنان دشمن شماره یک ملت ایران است

تکرار درخواست واشنگتن از تهران برای ادامه مذاکرات

واکنش های گسترده به اعلام حالت فوق العاده، پاکستان تعطیل شد



جام جم:

کارشناسان در گفتگو با " جام جم" مطرح کردند، تلاش البرادعی برای بازگشت اعتماد به آژانس

افروغ: مجلس هشتم متعادل ، پیچیده و قطبی خواهد بود

شورای شهر تهران تصویب کرد: اخذ عوارض از خانه های مسکونی خالی



جوان:

پیام راهپیمایان 13 آبان خطاب به استکبار، فرزندان خمینی کبیر را از تحریم نترسانید

ویژگی های بودجه سال آینده اعلام شد، نفت 34 دلاری دربودجه انقباضی 87

معاون امنیتی وزیر کشور: یکپارچگی رمز موفقیت ملت ایران در برابر توطئه ها است



جمهوری اسلامی:

مردم ایران خواستار محاکمه بوش شدند

رئیس دانشگاه پیام نور: امکان تحصیل حین خدمت سربازی در دانشگاه پیام نور فراهم شد

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ: اعضای شبکه جعل مدارک دانشگاهی در تهران دستگیر شدند



خراسان:

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم درگفتگو با خراسان؛ پیش نویس 14 جلدی نقشه جامع علمی کشور تقدیم رهبر معظم انقلاب شد

سهمیه بندی بنزین وابستگی لایحه بودجه را به نفت کاهش داد

واشنگتن پست: اتحاد به رهبری آمریکا علیه ایران درحال فروپاشی است



حمایت:

دادستان تهران: بسیاری از رسیدگی های ما کشوری و در مواردی فرا کشوری است

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران خبر داد: فروش 16 میلیون تومان مدرک لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه آزاد

وزیر کشور: توانستیم برتری طلبی های آمریکا را زمین گیر کنیم



حیات نو:

ویژگی های بودجه 87 تشریح شد: قیمت پایه نفت 34 دلار؛ مصارف انرژی 31 میلیارد دلار

وزیر کشور: برتری طلبی آمریکا را زمین گیر کرده ایم

کاظمی قمی در واکنش به اظهارات کروکر: درخواستی برای مذاکره با آمریکا دریافت نکرده ایم



خبر:

ملکیان معاون اطلاع رسانی و مطبوعات وزیر ارشاد: خبرگزاری ها و نشریات برتر معرفی می شوند

دکتر محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد : وزارت ارشاد مکلف به حمایت از چرخه نشر کشور است

لایحه اخذ عوارض از املاک و اراضی بلا استفاده در تهران به اجرا در آمد، زنگ خطر برای مالکان واحدهای خالی از سکنه



دنیای اقتصاد:

بانک مرکزی : طرح ما را جدی بگیرید، مهار شتاب تورم با هشت توصیه

ابهام در آینده مذاکرات ایران و آمریکا - واکنش آمریکا به طرح ایرانی حل مشکلات عراق

در قطعنامه پایانی مراسم 13 آبان اعلام شد: تهدیدات ما را متحد تر خواهد کرد



سرمایه:

در آمد ارزی هر بشکه نفت 55 دلار پیش بینی شد، 1/34 دلار قیمت پایه نفت در بودجه

سفیر آمریکا در عراق خبر داد: برگزاری دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در هفته آینده

تا سال 1404 ، خسارت اتلاف انرژی در ایران به 200 میلیارد دلار می رسد



سیاست روز:

تحقق کاهش تورم برنامه توسعه در پایان 86 میسر نیست؛ توصیه های بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تورم

با تلاش پلیس امنیت عمومی تهران کشف شد؛ فروش مدارک دانشگاهی آزاد توسط کارکنان متخلف

اعلام وضعیت فوق العاده ، انتخابات پاکستان را در ابهام قرار داد؛ کودتای آرام مشرف



صدای عدالت:

انتخابات مجلس هشتم ، سران مجلس هفتم دولت و حامیان احمدی نژاد ، معاملات انتخاباتی در حال شکل گیری است

تکذیبیه دفتر علی لاریجانی به صدای عدالت، آقای لاریجانی با هیچ نشریه ای مصاحبه نداشته اند

قیمت پایه نفت در بودجه 87 ، 34 دلار

عصر اقتصاد:

80 درصد اصناف مالیات نمی دهند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: تصویب بودجه به شرط نظارت

در بازدید مقامات بورس و شهرداری تائید شد؛ دامنه برج میلاد مرکز مالی منطقه



کاروکارگر:

راهپیمایان 13 آبان: بوش جنایتکار را محاکمه کنید

با تصویب هئیت دولت، بیمارستان ها موظف به تامین رایگان وسایل مصرفی بیمه شدگان شدند

دیدار تاریخی ناوهای روسیه از بندر انزلی ایران



کیهان:

پیام جوانان ایران به آمریکا در سالگرد 13 آبان ،تهدید نکنید تا آخر ایستاده ایم

در تشریح جزئیات بودجه سال 87 مطرح شد، قواعد بودجه اگر رعایت شود کسری نخواهیم داشت

استقبال ترکیه از ابتکار دولت مالکی برای مهار تروریست های پ ک ک



همبستگی:

با تصویب شورای شهر به صدا در آمد: زنگ خطر برای املاک خالی

وزیر کشور در راستای مقابله با تحریم ها: مردم مصرف را کاهش دهند

8 توصیه بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم



همشهری:

شورای شهر تصویب کرد: 20 درصد عوارض اضافه برای خانه های خالی

با وجود مصوبه هیئت وزیران، کارمندان خواهان خروج از تهران سرگردانند

تشییع پیکر پاک 65 شهید دفاع مقدس