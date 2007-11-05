  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۹:۳۷

2656 کودک خراسان جنوبی از خدمات تغذیه ای بهره مند شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: در راستای حمایت تغذیه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه، در شش ماهه اول سال جاری، دو هزار و 656 کودک زیر شش سال دارای سوء تغذیه شناسایی و از خدمات حمایتی این نهاد بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب الله شکرابی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این طرح هفت هزار و 206سبد غذایی شامل برنج، مرغ، تخم مرغ، لوبیا، روغن، عدس و خرما به ارزش یک میلیارد و460 میلیون ریال بین خانواده های آسیب پذیر توزیع شده است.

وی درباره این طرح افزود: خانواده هایی که به علت مشکلات اقتصادی قادر به تهیه سبد غذایی مناسب برای فرزندان خود نبودند، توسط مراکز بهداشتی و درمانی در سراسر استان شناسایی شدند که پس از انجام بررسی و تحقیقات و ارائه آموزش های لازم به مادران این افراد، توسط این نهاد سبد غذایی مناسب در اختیار این خانواده ها قرار می گیرد.

شکرابی، جلوگیری از ابتلای کودکان به سوء تغذیه مزمن، کوتاه قدی تغذیه ای وکم وزنی، کاهش ضریب هوشی، کاهش میزان ابتلا به بیماری های تنفسی و ... را از اهداف این طرح برشمرد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی همچنین از وجود سه هزار و 455 یتیم این نهاد در شش ماه اول سال جاری خبر داد و یادآور شد: سه هزار و 418 نفر حامی این افراد هستند که از این تعداد 830 نفر در ماه رمضان سال جاری صاحب حامی شده اند.

کد مطلب 581033

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها