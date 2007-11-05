2656 کودک خراسان جنوبی از خدمات تغذیه ای بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب الله شکرابی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این طرح هفت هزار و 206سبد غذایی شامل برنج، مرغ، تخم مرغ، لوبیا، روغن، عدس و خرما به ارزش یک میلیارد و460 میلیون ریال بین خانواده های آسیب پذیر توزیع شده است.

وی درباره این طرح افزود: خانواده هایی که به علت مشکلات اقتصادی قادر به تهیه سبد غذایی مناسب برای فرزندان خود نبودند، توسط مراکز بهداشتی و درمانی در سراسر استان شناسایی شدند که پس از انجام بررسی و تحقیقات و ارائه آموزش های لازم به مادران این افراد، توسط این نهاد سبد غذایی مناسب در اختیار این خانواده ها قرار می گیرد.

شکرابی، جلوگیری از ابتلای کودکان به سوء تغذیه مزمن، کوتاه قدی تغذیه ای وکم وزنی، کاهش ضریب هوشی، کاهش میزان ابتلا به بیماری های تنفسی و ... را از اهداف این طرح برشمرد.