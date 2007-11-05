امیری در گفتگو با مهر : اعلام بی نیازی به چهره های موثر ، اصولگرایی نیست / محسن رضایی کاندیدای مجلس نیست

امیرعلی امیری، دبیر کل جمعیت خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خبر معرفی بنده و آقای امیدوار رضایی به عنوان نمایندگان آقایان قالیباف و رضایی که چندی پیش در برخی رسانه ها از قول اعضای جبهه متحد نقل شد، کذب محض است.

وی افزود: درباره توافق با جبهه متحد و معرفی نماینده به جبهه متحد به دلیل برخی اختلافات هیچ گونه توافقی میان جبهه و این افراد حاصل نشده است.

امیری با انتقاد از سخنان اخیر برخی اعضای جبهه متحد ویا نزدیکان آنها مبنی بر عدم نیاز به حضور نمایندگان قالیباف و رضایی در این جبهه، این سخنان را در تضاد و تعارض با گفته های گذشته این افراد دانست و افزود: ما تعاملاتی با جبهه داشتیم که منکر آن نمی شویم، اما متاسفانه این تعاملات به هیچ نتیجه ای نرسیده است.

امیری تاکید کرد که در شرایط کنونی اگر اصولگرایان شرایط ما را بپذیرند به توافق خواهیم رسید.

وی یکی از مواردی که جبهه متحد اصولگرایان را تهدید می کند شبهه دولتی شدن و احیانا اعمال نفوذ دولت در جبهه متحد اصولگرایان خواند .

دبیر کل جمعیت خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی، مدیریت جبهه متحد و نحوه تعامل آن با روحانیت و مراجع سیاسی را از دیگر نقیصه های جبهه متحد اصولگرایان برشمرد و ادامه داد: متاسفانه جریانی درجبهه متحد سعی در حذف روحانیت از دامنه تصمیم گیری های آن دارد که هر چه سریع تر باید نسبت به برطرف کردن این آسیب جدی و جبران ناپذیر اقدام نمود.

وی نحوه تقسیم کارها و کنار نگذاشتن برخی چهره ها که خود در گذشته پاشنه آشیل اصولگرایان بوده اند را از دیگر عیوب جدی جبهه متحد اصولگرایان ذکر کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر کسانی به نمایندگی از جبهه متحد اصولگرایان با رسانه ها مصاحبه می کنند .

امیری با تاکید براینکه برخورد قیم مابانه برخی افراد در جریان اصولگرا مانع از شکل گیری ائتلافی همه جانبه و فراگیر خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر جبهه متحد نسبت به رفع این موارد اقدام کند، علاوه بر امید به ائتلاف حداکثری، مسلما اصولگرایان را باید پیروز قطعی انتخابات دانست.

این فعال سیاسی نزدیک به محسن رضایی در ادامه شایعه کاندیدا شدن وی در انتخابات مجلس هشتم را رد کرد و گفت: رضایی هیچ تصمیمی برای کاندیدا شدن در انتخابات مجلس هشتم ندارد، اما از جریان اصولگرایی که بتواند مجلسی کارآمد را رقم بزند حمایت کرده و حضوری فعال در انتخابات خواهد داشت.