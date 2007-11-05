مولایی: پذیرش پیشنهاد هسته ای عربستان عدول از حق مسلم ایران است

دکتر یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظر وی را در مورد پیشنهاد هسته ای عربستان(غنی سازی خارج از خاک ایران) جویا شد، گفت:طرح پیشنهادی عربستان از نظر حقوق بین الملل یک ابتکار محسوب می شود و در چارچوب اصل حسن نیت برای حل بحران هسته ای ایران ارائه شده است که فی نفسه مثبت است.

وی افزود: اما جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که غنی سازی را بخشی از پروسه برنامه هسته ای صلح آمیز و چرخه سوخت هسته ای خود می داند و به همین خاطر، عدول از غنی سازی در خاک کشور طبعا عدول از این حق مسلم ایران است.

مولایی تصریح کرد:غنی سازی اورانیوم خارج از حاکمیت سیاسی کشورها، چیزی است که سابقه ای در حقوق بین الملل و تاریخ مناقشات هسته ای ندارد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: نمی توان کشوری را از غنی سازی اورانیوم محروم کرد، البته ممکن است برخی ملاحظات سیاسی بر این موضوع، تاثیر بگذارد.