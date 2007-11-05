بادامچیان: تعیین سرلیست اهانت به سایر کاندیداها است

اسدالله بادامچیان عضو هیئت جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، اظهار داشت: حداد عادل رئیس مجلس هفتم از جمله افرادی است که همواره برای مجلس مفید بوده و هست و جبهه متحد به طور حتم از او برای کاندیداتوری انتخابات دعوت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اکنون جبهه متحد به دنبال ساماندهی مصادیق انتخاباتی و در حال جمع آوری اطلاعات در خصوص این افراد است، افزود: داوطلبان کاندیداتوری انتخابات آتی را با شاخص های مورد نظر خود می سنجیم و تلاش می کنیم تا شایسته ترین ها را بر طبق اقتضائات روز و مجلس انتخاب کنیم.

هفته آینده دور اول سفرهای استانی جبهه متحد پایان می یابد

این عضو هیئت اجرایی جبهه متحد اصولگرایان همچنین در خصوص سفرهای استانی گروه های جبهه متحد به استانهای کشور، اظهار داشت: تا هفته آینده یک دور از سفرهای جبهه متحد به تمامی استانهای کشور پایان می یابد.

بادامچیان در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا جبهه متحد به طور حتم در انتخابات مجلس هشتم سرلیست نخواهد داشت، تصریح کرد: کلمه مقابل سرلیست، ته لیست است و ما این کلمه را نوعی اهانت به مابقی کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات آتی می دانیم.

قائم مقام حزب موتلفه تاکید کرد که تمامی چهره های معرفی شده از سوی جبهه متحد اصولگرایان شاخص و برای ما محترم هستند لذا ما همه را با هم یکی می دانیم و سرلیست نخواهیم داشت.