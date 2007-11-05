تماشاگران تیم شاهین کم حوصله نباشند

نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تیم فوتبال شاهین پارس هنوز به آمادگی کافی نرسیده است و بازیکنان به طور کامل با یکدیگر هماهنگ نیستد که این مشکل طی هفته های آینده برطرف می شود.

سعداوی با اشاره به تساوی خانگی این تیم مقابل مس رفسنجان در بازی دیروز ادامه داد: تیم حریف برای کسب یک امتیاز به بوشهر آمده بود و ما باید یا دست به احتیاط زده و محافظه کارانه بازی می کردیم و یا این که ریسک را پذیرفته و هجومی به سمت دروازه حریف حمله می بردیم که بازی با مس تلفیقی از این دو شیوه بود.

وی با دفاع از تعویض های انجام شده خاطرنشان کرد: تعویض های تیم شاهین پارس جنوبی در نیمه دوم با هدف گلزنی و هجومی کردن تیم بوده و قصد دفاع از مساوی را نداشتیم ضمن این که انتظار می رود تماشاگران تیم صبر و حوصله بیشتری از خود نشان دهند تا به تدریج این تیم آماده شود.

در پایان بازی شاهین پارس جنوبی و مس رفسنجان از سری مسابقات لیگ دسته اول آزادگان که با تساوی به پایان رسید، جمعی از تماشاگران شاهین پارس جنوبی نسبت به عملکرد سعداوی انتقاد کردند.

شاهین پارس جنوبی در دو بازی نخستش در لیگ آزادگان دو امتیاز کسب کرده است.