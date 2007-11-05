دیپلماسی تنها امید حل موضوع هسته ای ایران است/ دولت بوش منفور است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فایننشال تایمز" بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران نوشت: پیدا کردن بهترین مسیر برای برخورد با ایران کار دشواری نیست. مسئله دشوار، پذیرفتن این واقعیت است که شانسهای موفقیت ضعیف هستند؛ دستیابی ایران به سلاح های هسته ای وحشتناک خواهد بود.

" کلیو کروک" نویسنده این مطلب خاطر نشان می کند: اقدام درست، افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر دولت ایران است تا تهدید اقدام نظامی در صورتی که این فشارهای دیپلماتیک شکست بخورد، معتبرتر شود و به ایران مسیرهای جذاب تری را پیشنهاد دهد تا از مقابله دست بردارد. سیاست درست، چماق بزرگتر(تهدید) و هویج(تشویق) بیشتر است.

در ادامه این مطلب آمده است : گروهی از نومحافظه کاران آمریکایی که البته تعداد آنها کاهش یافته خواستار بمباران ایران در اسرع وقت هستند . تقریبا این سیاست هیچ شانسی برای موفقیت ندارد.



به عقیده نویسنده، حملات هوایی موقعیت "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران را تقویت خواهد کرد . اگر جنگ در عراق موفقیت آمیز بود، آنگاه محاسبات متفاوت می شد. احتمالا تهدید جنگ علیه ایران معتبرتر و شاید به نوبه خود برای رسیدن به نتایج کافی بود و حداقل محاسبات ایران را پیچیده می کرد.

در ادامه این مطلب آمده است : جنگ عراق به گونه ای بد ادامه یافته و ارتش آمریکا را از نظر سیاسی تضعیف کرده است. برای بزرگتر کردن چماق ، آمریکا به یک رئیس جمهور محبوب تر،همپیمانان شجاع تر نیاز دارد.هویجهای بیشتر هم مستلزم آن است که آمریکا به مقامهای ایران آن چیزی را پیشنهاد کند که آنها بیشترین تمایل را نسبت به آن دارند و آن هم احترام است.

نویسنده خاطر نشان می کند: گفتگوها برای دریافت کمک همراه با یک برنامه هسته ای غیرنظامی تحت نظارت شدید، بدون اجبار ایران برای آنکه در ابتدا از مسیر خود عقب بکشد، این هدف را سخت تر می کند. اگر این پیشنهاد رد شود، متحد کردن افکار بین المللی علیه ایران بسیار بهتر است، اما دولت بوش در آمریکا منفور و بی اعتبار است .

با وجود تاکید مستمر ایران، ساخت سلاح هسته ای بر خلاف اصول و دکترین دفاعی آن است و آژانس هم بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای این کشور تاکید کرده است، فایننشال تایمز می افزاید: آمریکا به جای هدایت یک تلاش دیپلماتیک سخت، ترجیح داده که از ابتکار عملهای مردد اروپا کنار بکشد به گونه ای که نشان دهد این ابتکار عملها کارساز نخواهد بود. دولتهای اروپایی در اعتراف به شکست دیپلماسی نرم خود کند عمل کرده اند. اگر ایران تمایلات سلاح های هسته ای خود را محقق کند! همه آنها باید درباره آنچه که در معرض خطر دارند، هر چه بیشتر فکر کنند.

در بخش دیگری از این مطلب ادعا شده است: ممکن است که دولت بوش چشم خود را به روی اشتباهات گذشته خود ببندد، اما بر روی تهدید اعمال شده از سوی ایران، چشمانش را به خوبی باز کرده است. همچنین، دولت بوش باید هم اکنون به ضعف خود اعتراف کند و این کار را باید از طریق نزدیک شدن به همپیمانان خود برای کمک به تشدید تحریمها و پیشنهاد دادن مشوق به ایران در ازای همکاری آن انجام دهد.

در پایان این مطلب با هم با چشم پوشی از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ادعا شده است: حتی اگر یک دیپلماسی سخت تر و متمرکز تر اتفاق بیفتد، احتمالا ایران برنامه سلاح های هسته ای خود را به پایان خواهد برد . اما کم کاری دولتها در آنچه که می توانند به بهترین نحو برای توقف آن انجام دهند، نابخشودنی است.