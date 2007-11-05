۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۳

مدیر تیم شاهین پارس جنوبی از عملکرد این تیم دفاع کرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: محمد دمشقی، مدیر تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی با دفاع از عملکرد این تیم گفت: بازیکنان و کادر فنی این تیم به سهم خود برای موفقیت تیم تلاش کرده اند و انتظار می رود این تیم به تدریج به آمادگی لازم دست یابد.

دمشقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: شاهین پارس جنوبی در فصل جاری با جذب بازیکنان خوب و با انگیزه و سرمایه گذاری مناسب در فوتبال بوشهر به دنبال جذب تماشاگر به ورزشگاه بوشهر و دمیدن روح تازه ای به کالبد ورزش این شهر است و انتظار می رود همه هواداران و رسانه ها از این تیم حمایت کنند.

وی درباره دو تساوی ابتدای فصل تیم شاهین اظهار داشت: پیش از این نیز پیش بینی می کردیم تیم در هفته های نخست به آمادگی کافی نرسد، اما اطمینان داریم با درایت کادر فنی و استعداد بازیکنان این تیم، شاهین پارس جنوبی در بازی های بعدی هماهنگ تر عمل کرده و نخستین پیروزی فصل را جشن بگیرد.

وی با رد شایعه تغییر در کادر فنی این تیم، بیان داشت: تصمیمات شاهین پارس جنوبی مقطعی و خلق الساعه نیست و ما از کادر فنی تیم خود حمایت کرده و انتظار داریم در بازی های آینده، این تیم هماهنگ تر شده و نتایج بهتری را کسب کند.

کد مطلب 581045

