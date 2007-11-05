گچساران یک چهارم نفت کشور را تولید می کند

فرماندار گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج با اشاره به استعدادها و توانمندی ‌های خوب شهرستان گچساران در بخش کشاورزی، دامداری، گردشگری، فرهنگی و آموزشی افزود: نزدیکی به بندرهای جنوب، واقع شدن در مسیر ترانزیتی استان‌های جنوبی کشور و وجود معادن غنی نفت و گاز، این شهرستان را به منطقه ای مهم و استراتژیک تبدیل کرده که باید در این زمینه اطلاع رسانی خوبی صورت گیرد .

وی با بیان این که اصحاب رسانه در زدودن چهره محرومیت از این شهرستان تلاش نمایند، اظهار داشت: رسانه‌ ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسوولان نقش مهمی در آگاهی بخشی به مردم و بیان مشکلات و نارسایی ها و محرومیت زدایی در جامعه دارند. حبیبی بیان داشت: اطلاع از خدمات دولت و عملکرد مسئولان باعث افزایش اعتماد مردم به نظام و مسئولان خواهد شد .