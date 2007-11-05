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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

فرماندار گچساران:

گچساران یک چهارم نفت کشور را تولید می کند

گچساران یک چهارم نفت کشور را تولید می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: منوچهر حبیبی گفت: شهرستان گچساران در کهگیلویه و بویراحمد با تولید روزانه ‪ ۷۵۰‬هزار بشکه نفت، حدود یک چهارم نفت کشور را تولید می‌کند.

فرماندار گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج با اشاره به استعدادها و توانمندی ‌های خوب شهرستان گچساران در بخش کشاورزی، دامداری، گردشگری، فرهنگی و آموزشی افزود: نزدیکی به بندرهای جنوب، واقع شدن در مسیر ترانزیتی استان‌های جنوبی کشور و وجود معادن غنی نفت و گاز، این شهرستان را به منطقه ای مهم و استراتژیک تبدیل کرده که باید در این زمینه اطلاع رسانی خوبی صورت گیرد.

وی با بیان این که اصحاب رسانه در زدودن چهره محرومیت از این شهرستان تلاش نمایند، اظهار داشت: رسانه‌ ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسوولان نقش مهمی در آگاهی بخشی به مردم و بیان مشکلات و نارسایی ها و محرومیت زدایی در جامعه دارند.

حبیبی بیان داشت: اطلاع از خدمات دولت و عملکرد مسئولان باعث افزایش اعتماد مردم به نظام و مسئولان خواهد شد.

فرماندار گچساران یادآور شد: رسانه‌ها باید با اطلاع رسانی شفاف، دقیق، به موقع و سریع مردم را در جریان حوادث، واقعیت ‌ها و فعالیت‌ های انجام گرفته در جامعه قرار دهند.
کد مطلب 581047

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