زمان شفاف بودن در برابر ایران فرارسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "آبزرور" با پرداختن به این مسئله دراشاره به تنش آفرینی غرب به ویژه آمریکا درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران نوشت : علاوه بر آنکه در آمریکا خبرهایی درباره حمله این کشوربه ایران به گوش می رسد؛ اسرائیل نیز با تبلیغات گسترده درباره برنامه هسته ای ایران و اعلام این مطلب که تهران در پی ساخت سلاح هسته ای است؛ سبب پیچیده شدن اوضاع شده است.

به نوشته این هفته نامه، اروپا و به ویژه انگلیس از خطراتی که حمله احتمالی به دنبال دارد به خوبی آگاه است، بنابراین اروپا باید با تشکیل یک جبهه متحد و مذاکره با آمریکا و ایران، مسئله را از این مرحله خارج کند.

آبزرور در ادامه به نقل از مقامهای انگلیسی نوشت : براون و سایر مقامهای سطح اول انگلیس به خوبی از این نکته آگاهند که در صورت حمله به ایران، مواضع آنها در عراق به خطر می افتد و از همین رو لندن تمایل چندانی برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران ندارد.

به گفته کارشناسان، لندن در تلاش است تا با نزدیک شدن به سایر کشورهای اروپایی و متقاعد کردن آنها برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران، آمریکا را از حمله به ایران منصرف کند و برگزاری نشست 1+5 در انگلیس نیز که روز جمعه 11 آبان برگزار شد با همین هدف انجام شده بود.

در این میان انگلیس با کشورهایی چون ایتالیا و آلمان روبرو است که با تشدید تحریمها علیه ایران مخالفند و تا زمانی که این دو کشور با افزایش فشارها بر ایران موافقت نکنند؛ نمی توان به تلاشهای انگلیس در این باره امید بست.

آبزرور در ادامه نوشت : آنچه بوش را برای حمله به ایران مصمم خواهد کرد؛ اطمینان یافتن ازغیر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران است و به اعتقاد اغلب کارشناسان اگر بوش قصد حمله به ایران را داشته باشد مطمئنا این کار را در سال آینده میلادی و پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام می دهد و این در حالی است که انگلیس با این طرح موافق نیست.

به نوشته این هفته نامه انگلیسی، هنوز مشخص نیست که انگلیس به دلیل مخالفت با آمریکا و یا ترس از عواقب حمله احتمالی به ایران، با طرح آمریکا برای حمله به تهران موافقت نمی کند؛ هم اکنون در میان مردم اروپا نگرانی چندانی درباره برنامه ایران وجود ندارد، زیرا آنها در زمان حمله به عراق خبرهایی را درباره وجود سلاح هایی هسته ای در این کشور شنیدند، خبرهایی که تاکنون صحت آنها ثابت نشده و هم اکنون نیز اطلاعات آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران همان قدر ناقص است که درباره وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق پیش از آغاز حمله به این کشور.

آبزرور در ادامه به نقل از نزدیکان نخست وزیر انگلیس نوشت : شکی در این مورد نیست که براون به هیچ وجه با حمله آمریکا به ایران موافقت نخواهد کرد، زیرا نمی خواهد همانند "تونی بلر" عمل کند.

به گزارش مهر، آبزرور در ادامه نوشت : آنچه مسلم است در گزارشهای آتی "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به موضوع ادامه فعالیت غنی سازی در ایران اشاره می شود و با این کار راه برای صدور قطعنامه ای دیگر علیه تهران هموار می شود، اما برای صدور قطعنامه، موافقت چین و روسیه نیز ضروری است ؛ اما صرف نظر از شورای امنیت سازمان ملل متحد، براون تلاش خواهد کرد تا تحریمهای اروپا را علیه ایران تشدید کند و تا زمانی که اروپا در این مورد به طور متحد و یکپارچه عمل نکند؛ براون نمی تواند به هدف خود دست پیدا کند.

این هفته نامه در پایان نتیجه گیری می کند: بنابراین بهتر است کشورهای اروپایی برای پرهیز از جنگی که تمام خاورمیانه را در بر خواهد گرفت؛ برنامه خود در برابر ایران را شفاف کنند؛ اروپا باید به طوریکپارچه اقدام به مذاکره با ایران و آمریکا کند تا هر دو کشور با کوتاه آمدن از برخی خواسته های خود، امکان آغاز جنگی دیگر در خاورمیانه را از بین ببرند.