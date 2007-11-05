آمریکا باید بدون پیش شرط با ایران گفتگو کند

"پیتر کریل" تحلیلگر مسائل هسته ای در "انجمن کنترل تسلیحات آمریکا" در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری "مهر" درباره موضوع هسته ای ایران گفت : مطمئنا ایران این حق را دارد تا از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز استفاده کند. به نظر من، اشاره به این مسئله مهم است که این حق از سوی غرب و از جمله آمریکا به رسمیت شناخته شده است. وضعیت کنونی ایجاد شده به علت دستیابی ایران به انرژی هسته ای صلح آمیز نیست، بلکه به علت دستیابی ایران به توانایی ساخت سلاح پس از تقریبا 20 سال فعالیت هسته ای قبلی است که این فعالیتها به آژانس گزارش نشد.

کریل درباره استانداردهای دوگانه آمریکا در برابر برنامه هسته ای ایران و کلاهکهای هسته ای رژیم اسرائیل ادعا کرد: همکاری ایران با آژانس طی چند سال گذشته به شکلی مبهم بوده است. در حالی که ایران برای بازرسان آژانس نوعی دسترسیها را ایجاد و برخی سئوالات را حل کرده، اما آژانس مکررا اعلام کرده که نمی تواند این اطمینان را بدهد که هیچ فعالیت هسته ای اعلام نشده ای وجود ندارد، مگر آنکه ایران شفاف سازی بیشتری را انجام دهد. در حال حاضر این مسئله به معنای اجرای دوباره پروتکل الحاقی است.

این تحلیلگر مسائل هسته ای با اعتراف به متفاوت بودن برنامه هسته ای نظامی رژیم صهیونیستی از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اظهار داشت : به نظر من مسائل هسته ای ایران و اسرائیل با یکدیگر تفاوت دارد؛ ایران سلاح هسته ای در اختیار ندارد و مصرانه می گوید که خواهان آن نیست. بنابراین وضعیت آن فرق می کند. تهران باید گامهایی را بردارد که نشان دهد درصدد دستیابی به سلاح هسته ای نیست و ممکن است که این امر شامل نداشتن توانایی برای غنی سازی در مقیاس بالای صنعتی باشد ، امری که به آن اجازه می دهد تا سلاح هسته ای را با سرعت بسازد.

کریل درباره بهترین گزینه برای حل موضوع هسته ای ایران تاکید کرد: درباره آنچه که من فکر می کنم بهترین گزینه است و آنچه که ممکن است راه حلهای احتمالی باشد، تفاوت وجود دارد. درباره راه حلهای احتمالی، من فکر می کنم که پیشنهاد 1+5 در ژوئن سال گذشته نقطه آغاز خوبی بود و ایران با رد آن در نامه ای ، اعلام کرد که این پیشنهاد شامل اساسهای سودمندی است. چرا نباید به این اساسها تکیه کرد. من فکر می کنم مسئله این است که واشنگتن باید مشارکت بیشتری در این گفتگوها داشته باشد. تنها حمایت از یک ابتکار عمل اتحادیه اروپا کافی نیست.

"پیتر کریل" تحلیلگر مسائل هسته ای در "انجمن کنترل تسلیحات آمریکا

وی مدعی شد: همزمان، این ایران است که در حال از دست دادن اعتماد جامعه بین المللی است و به همین دلیل است که چرا با تحریمهای بین المللی و درخواستهای شرکای تجاری خود دراتحادیه اروپا برای عدم سرمایه گذاری روبروست. من می دانم که ایران نمی خواهد بر آن تحکم شود، اما همچنین باید بداند که باید به نگرانیهای قانونی دیگران توجه کند!

کریل در پایان با اشاره به بحثهای خود در شورای روابط خارجی آمریکا تاکید کرد: یکی از نکاتی که می خواهم در بحثهای این شورا مطرح کنم این است که پیش شرطها برای مذاکرات(مانند تعلیق غنی سازی اورانیوم که غرب بر آن اصرار می کند) باید حذف شوند. فکر نمی کنم که این پیش شرطها سودمند باشد و تنها ممکن است برای جلوگیری از تعامل و پیش از آنکه وضعیت بدتر شود، مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: بنابراین واشنگتن باید باب گفتگو با تهران را درباره مسئله هسته ای باز و به صراحت نشانه هایی را از گامهایی که ایران می تواند بردارد، ارائه کند تا به نگرانیها درباره تمایلات هسته ای آن پرداخته شود و همچنین باید نشان دهد که اگر ایران این گامها را بردارد؛ چه منافعی به آن پیشنهاد خواهد شد.

کریل تاکید کرد: اکثر ما خواستار جلوگیری از اقدام نظامی هستیم و به نظر من مذاکرات واقعی تنها راه برای انجام این کار است.

کریل پیشتر در شورای روابط خارجی آمریکا با اشاره به تاثیر درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری شرکای ایران در کاهش تاثیر تحریمهای مالی علیه کشورمان پیشنهاد داد که آمریکا بدون پیش شرط با ایران گفتگو کند.

