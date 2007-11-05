زندگی مشترک زیر سایبان همراه

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این برنامه ضمن سخنرانی علمی پیرامون روانشناسی زندگی مشترک، مشاوره های لازم به بانوان شرکت کننده ارائه خواهد شد.

این همایش با هدف آموزش زنان جوان و توانمند سازی آنان برای حفظ کانون خانواده، در روزهای 16 و 23 آبانماه جاری از ساعت 10 تا 30/11 پذیرای علاقمندان است.

براساس این گزارش همایش دیگری با هدف بررسی و آسیب شناسی عوامل تهیه کننده سلامت سالمندان وارائه راهکارهای بهداشتی برای حفظ سلامت این قشر، باحضور کارشناسان برگزار می شود.

این همایش به موضوعاتی هم چون بهداشت روانی وجسمانی ، تغذیه و چگونگی استفاده از داروها برای قشر سالمند می پردازد.

شناخت بیماری های دوران سالمندی ونحوه پیشگیری از آن و نیز ارائه مشاوره های لازم به سالمندان از دیگر بخش های این همایش است.

علاقمندان به حضور در این برنامه‌ها می توانند جهت ثبت نام به نشانی : شهر زیبا - شهران - ابتدای زیر گذر شهران - فرهنگسرای تفکر - واحد کارشناسی مراجعه کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 9- 44304978 و 44301444 تماس بگیرند.