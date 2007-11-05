اعتراف انگلیس به تشدیداختلافات گروه1+5/ روسیه و چین خواهان دیپلماسی آرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس که نامی از او برده نشده است، با اعتراف به افزایش شکاف در میان اعضای گروه 1+5 درباره ایران، گفت : مقامهای ارشد شش کشور انگلیس ، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین به همراه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر در 19 نوامبر(28 آبان) با یکدیگر دیدار خواهند داشت تا گزارش محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد ارزیابی قرار دهند.

این سخنگو در ادامه اظهار داشت : مدیران سیاسی توافق کردند تا در صورتی که گزارشهای سولانا و البرادعی در ماه نوامبر نتیجه مثبت تلاشها را نشان ندهد؛ متنی را برای قطعنامه سوم علیه ایران در شورای امنیت آماده کنند.

وی افزود: شرکت کنندگان درنشست جمعه (11 آبان) بر پیگیری موضوع هسته ای ایران از راههای دیپلماتیک تاکید داشتند.

این سخنگو گفت : مدیران سیاسی تعهد خود را برای پیگیری گفتگوهای بلند مدت برای حل مسئله ایران تکرار کردند و از ایران نیز خواستند تا مسئله گفتگوها را پیگیری کند.



اما رویترز در ادامه این مطلب آورده است که وزارت امور خارجه آمریکا از موضعگیری چین و روسیه درباره ایران مایوس و دلسرد شده است؛ دو کشوری که در برابر تشدید تحریمها علیه ایران مقاومت می کنند و خواهان "حرکت آرام دیپلماتیک" هستند.

این در حالی است که رسانه ها از سرخوردگی و ناامیدی آمریکا به سبب مخالفت شدید چین و روسیه با یکجانبه گرایی واشنگتن در برابر تهران خبر داده اند.

یک دیپلمات ارشد آمریکایی که در جلسه جمعه گذشته حضور داشت و خواست نامش فاش نشود، گفت : هیئتهای نمایندگی روسیه و چین بدون آمادگی برای نهایی کردن متن قطعنامه سوم به لندن آمده بودند که این به این معنا بود که نه مسکو و نه پکن حتی حاضر به پذیرش موارد اصلی مورد قبولشان در متن پیش نویس نیز نشدند.

یک دیپلمات ارشد در شورای امنیت نیزتصریح کرد این کشورها هنوز درباره تحریمهایی که در قطعنامه جدید خواهد آمد، توافق نکرده اند.

"تام کیسی"، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واشنگتن گفت: به نظر می رسد روسیه و چین فوریتی را که ما و سایر اعضا برای حرکت به جلو احساس می کنیم، ندارند.

روسیه و چین بارها با تشدید تحریمها علیه ایران مخالفت و آن را تنها سبب تشدید تنشها توصیف کرده اند.



تحلیلگران می گویند حتی اگر شش کشور درنهایت با تصویب قطعنامه جدید توافق کنند، با توجه به سابقه اختلاف نظرهای گذشته روسیه و چین درباره مفاد تحریمها، تهیه و اجرای آن ماهها طول خواهد کشید.

