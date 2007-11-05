رایزنی فرستادگان سارکوزی با بشار اسد درباره لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، روابط دوجانبه و گسترش آن از جمله مسائلی بود که در دیدار "کلود گیان" و "ژان دیوید لوفیت" با "بشار اسد" بررسی شد.

طرفین در این دیدارهمچنین درباره این نکته توافق کردند که لبنانی ها باید رئیس جمهورشان را آزادانه و بدون دخالتهای خارجی انتخاب کنند.

"دیوید مارتینون" سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه در این باره اظهار داشت : این دیدار در راستای تلاشهای فرانسه طی ماههای اخیر برای کمک به حل بحران لبنان انجام شده است.

لازم به ذکر است "برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه نیز در حاشیه کنفرانس بین المللی استانبول درباره عراق، عصر روز جمعه(11 آبان) با "ولید المعلم" همتای سوری خود دیدار کرد.

بحران سیاسی لبنان موضوع محوری این دیدار بود.