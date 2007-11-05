لی وون جائه از لیست بهترین بازیکن سال آسیا حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این تصمیم کنفدراسیون پس از آن بود که فدراسیون فوتبال کره جنوبی دروازه بان تیم ملی خود را به مدت یکسال از تیم ملی و سه سال از بازیهای جام حذفی محروم کرد.

کاپیتان 34 ساله کره جنوبی در تابستان گذشته و در جریان جام ملت های آسیا در جاکارتا همراه با سه بازیکن دیگر چند شب را برای صرف مشروبات الکلی ترک کرده و دیر وقت به هتل بازگشته بود.

کره جنوبی با درخشش همین دروازه بان از گروه خود صعود کرد و به مقام سوم آسیا رسید. آنها در بازی سوم-چهارمی در ضربات پنالتی 6 بر5 ژاپن را شکست دادند و به طور مستقیم جواز صعود به جام ملت های آسیا 2011 را پیدا کردند.

لی در میان 15 بازیکنی بود که نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن مرد سال آسیا شده اند. مراسم بهترین های سال آسیا در 28 نوامبر در سیدنی برگزار خواهد شد.

