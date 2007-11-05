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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۹:۳۶

گردهمایی "زکات" در قطر برگزار می‌شود

مسئولان دستگاههای تعیین زکات کشورهای حوزه خلیج پنجمین گردهمایی خود را به منظور انسجام و هماهنگی دستگاهها و صندوقهای زکات طی دو روز 16 و 17 آبان ماه در قطر برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، هدف از برگزاری گردهمایی مسئولان دستگاههای تعیین زکات کشورهای حوزه خلیج ارائه و بررسی راهکارها و برنامه هایی است تا هماهنگی و انسجام میان صندوقها، ادارات، مؤسسات و دستگاههای مسئول زکات ایجاد شود.

طی این گردهمایی به منظور تعمیق و تثبیت حس دینی و ایمانی برای این فریضه افکار و آرائی ارائه و شرکت کنندگان بر ضرورت ادای این فریضه الهی که دین اسلام آن را قرار داده است، تأکید می کنند.

اهمیت برگزاری فعالیتهای مشترک، تهیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی و رسانه ای در معرفی زکات در این گردهمایی بررسی می شود.

صندوق زکات قطر سی دی های آموزشی خاصی درباره زکات ارائه می کند که شامل اطلاعاتی درباره همکاری همه صندوقها و دستگاههای زکات در کشورهای حوزه خلیج است .

کد مطلب 581067

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