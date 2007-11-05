امسال دو تن مواد مخدر در گیلان کشف شد

سرهنگ محمود تقی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: در این ارتباط هشت هزار نفر از عوامل توزیع، تهیه و مصرف مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 900 نفر از معتادین هروئینی و کریستالی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند.

تقی آبادی عنوان کرد: معتادین در قبل از هیروئین معمولی استفاده می کردند اما متاسفانه روآوری آنان به مواد صنعتی جدید از قبیل کراک، کریستال که از خلوص بالای برخوردار و بسیار خطرناک بوده، بیشتر شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 50 درصد مرگ و میر ناشی از اعتیاد به دلیل استفاده از مرفین اتفاق می افتد.

این مسئول بیان داشت: مواد صنعتی جدید عوارض شدید جسمی و روانی بسیارشدیدی به همراه دارد و متاسفانه در دیدگاه برخی مصرف کنندگان این گونه مواد، تلقی شده که مصرف آن هیچ گونه وابستگی روانی ندارد.

تقی آبادی همچنین در خصوص معتادین پر خطر عنوان کرد: اصطلاح معتادین پرخطر به معتادینی اتلاق می شود که انتقال دهنده بیماری های ایدز و هیپاتیت باشند.

وی یادآور شد: پس از جمع آوری معتادین پر خطر کسانی که قابل درمان بوده به مراکز درمانی و آنانی که قابل درمان نباشند به زندان و اردوگاه های بازپروری برای باز گرداندن به جامعه معرفی می شوند.

تقی آبادی ادامه داد: طرح های نیروی انتظامی در قالب طرح های مقابله ای به صورت مستمر در استان انجام می شود که نتیجه این طرح ها افزایش کشفیات و دستگیری عاملین تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر است.