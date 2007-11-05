۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۱۳

امسال دو تن مواد مخدر در گیلان کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مواد مخدر گیلان از کشف دو تن انواع مواد مخدر در هفت ماه جاری در این استان خبر داد.

سرهنگ محمود تقی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: در این ارتباط هشت هزار نفر از عوامل توزیع، تهیه و مصرف مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

 

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 900 نفر از معتادین هروئینی و کریستالی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند.

 

تقی آبادی عنوان کرد: معتادین در قبل از هیروئین معمولی استفاده می کردند اما متاسفانه  روآوری آنان به مواد صنعتی جدید از قبیل کراک، کریستال که از خلوص بالای برخوردار و بسیار خطرناک بوده، بیشتر شده است.

 

وی افزود: در حال حاضر بیش از 50 درصد مرگ و میر ناشی از اعتیاد به دلیل استفاده از مرفین اتفاق می افتد.

 

این مسئول بیان داشت: مواد صنعتی جدید عوارض شدید جسمی و روانی بسیارشدیدی به همراه دارد و متاسفانه در دیدگاه برخی مصرف کنندگان این گونه مواد، تلقی شده که مصرف آن هیچ گونه وابستگی روانی ندارد.

 

تقی آبادی همچنین در خصوص معتادین پر خطر عنوان کرد: اصطلاح معتادین پرخطر به معتادینی اتلاق می شود که انتقال دهنده بیماری های ایدز و هیپاتیت باشند.

 

وی یادآور شد: پس از جمع آوری معتادین پر خطر کسانی که قابل درمان بوده  به مراکز درمانی و آنانی که قابل درمان نباشند به زندان و اردوگاه های بازپروری برای باز گرداندن به جامعه معرفی می شوند.

 

تقی آبادی ادامه داد: طرح های نیروی انتظامی در قالب طرح های مقابله ای به صورت مستمر در استان انجام می شود که نتیجه این طرح ها افزایش کشفیات و دستگیری عاملین تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر است.

