امسال 13 هزار کارت هوشمند سوخت در رشت توزیع شد

فرماندار رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 70 درصد آژانس ها و 85 درصد مسافربرهای شخصی داخل شهرستان رشت تاکنون کارت های سوخت خود را دریافت کرده اند.

وی افزود: اسامی 9 هزار نفر از مسافربرهای شخصی باقی مانده داخل شهرستان نیز وارد سایت مربوطه شده و تا یک ماه آینده کارت سوخت آنان نیز تحویل می شود.

پروازان خاطرنشان کرد: در مهر ماه امسال دو هزار کارت سوخت در رشت به دلیل عدم مراجع متقاضیان برگشت داده شده و برای برخی دیگر به دلیل نبود مواد اولیه، تولید کارت سوخت صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: طرح کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین، یک پروژه سنگین و اساسی است و اجرای آن از سوی دولت نهم یک دستاورد مهم است.