دانشجویان نقش سرنوشت سازی در تحولات اجتماعی جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد عجم صبح امروز در اولین نشست سلسله جلسات گفتگوهای دانشجویی اظهار داشت: دانشجویان می توانند یکی از پارامترهای تغییر و تحول باشند که این عزم یا فردی یا اجتماعی و یا ملی است.

وی افزود: مراکز دانشگاهی یکی از گروه های مرجع هستند که در کنار حوزه های علمیه فعالیت می کنند و دانشجویان بدنه اصلی این مراکز در پیشبرد اهداف جامعه هستند.

عجم در مورد بخشی از انتظارات جامعه از دانشجویان خاطرنشان کرد: از دانشجویان انتظار می رود که به خودباوری برسند زیرا خودباوری یکی از موقعیت های عظیمی است که در کشور از لحاظ زیستی، نانو تکنولوژی، تجربی و فلسفی به وجود آمده و اساتید و هیئت های علمی دانشگاها باید به ترویج آن بپردازند.

به گفته وی، دانشجویان باید در زندگی هدفمند باشند زیرا هدف سازندگی کشور است و ما می توانیم با هدفمند بودن و برنامه ریزی مناسب به درستی از فرصتهای خود استفاده کنیم.

اولین جلسه سلسله جلسات گفتگوهای دانشجویی سمنان با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دانشگاه سمنان مبنی بر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان و رئیس سازمان ملی جوانان استان به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار شد.