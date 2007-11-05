افزایش 11 درصدی بیمه شدگان تامین اجتماعی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، بهرام تاجریزی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به این که 54 هزار و 479 نفر در خراسان جنوبی از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند افزود: از این تعداد 49 هزار و 940 نفر بیمه شده اصلی و چهار هزار و 539 نفر مستمری بگیر هستند.

وی از کاهش 14 درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در این استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر تعداد مقرری بگیران تامین اجتماعی این استان، 308 نفر است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی، ضریب نفوذ بیمه در خراسان جنوبی را 11 درصد عنوان کرد و یادآور شد: در سال جاری با احتساب خانواده بیمه شدگان 240هزار نفر از جمعیت این استان تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند.

وی بیمه تامین اجتماعی را سازو کاری کارآمد در جوامع امروز برای به حداقل رساندن دغدغه های اقتصادی و اجتماعی کارگران دانست و خاطر نشان کرد: تامین اجتماعی در جهان امروز، هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه است.

تاجریزی با اشاره به پرداخت بیش از 81 میلیارد ریال در شش ماه اول سال جاری بابت تعهدات بلند مدت مستمری بگیران این استان بیان داشت: این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 47 درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی از رشد 55 درصدی پرداخت تعهدات کوتاه این سازمان در استان خبرداد و افزود: طی شش ماه سال جاری بیش از سه میلیارد ریال در قالب این تعهدات به بیمه شدگان پرداخت شده است.

وی با اشاره به صدور بیش از 39 هزار و 914 کارنامه بیمه شدگان این استان عنوان کرد: در سال گذشته خراسان جنوبی در بخش بیمه با 95 درصد پاسخگویی، یکی از استان های ممتاز در میزان پاسخگویی به مکاتبات نهاد رئیس جمهوری معرفی شد.