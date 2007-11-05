شورای همکاری خلیج فارس اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، شورای همکاری خلیج فارس درپایان بیست و ششمین نشست خود در سطح وزیران کشور، از اوضاع عراق ابراز نگرانی و با هرگونه تلاش برای تجزیه عراق مخالفت کردند.

شرکت کنندگان در نشست ریاض با بررسی اوضاع عراق به ویژه وضعیت امنیتی و چالشهای پیش روی این کشور، برضرورت ایجاد سازمانهای امنیتی برای آموزش نیروهای ارتش و پلیس عراق تاکید کردند.

"نایف بن عبدالعزیز" وزیرکشورعربستان که ریاست این نشست را برعهده داشت، برضرورت تعهد همه کشورها به احترام به وحدت، حاکمیت و هویت عربی و اسلامی عراق تاکید کرد.

دربیانیه پایانی این نشست، همچنین حملات پی درپی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین محکوم شد و اعضای شورای همکاری خلیج فارس براهمیت فراهم شدن شرایط مناسب برای متحد کردن مجدد فلسطینیان و بازگشت آنان به توافقنامه مکه مکرمه تاکید کردند.

لازم به ذکر است؛ دراولین نشست روسای دستگاه های اطلاعات و امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که اخیرا در کویت برگزار شد؛نیز شرکت کنندگان بر ضرورت مقابله با خطرات ناشی از تحولات عراق تاکید کردند.



عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، کویت و قطر شش عضو شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند.