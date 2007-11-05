11 هزار کارت منزلت برای بازنشستگان گیلانی صادر شد

محسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: از 42 هزار باز نشسته گیلان، 23 هزار نفر برای دریافت کارت منزلت به عنوان کارت شناسایی تقاضا نامه پر کرده اند.

وی با اشاره به این که دو هزار باز نشسته گیلانی در ماه جاری از وام بازنشستگی بهره مند می شوند، افزود: دو هزار و 900 بازنشسته گیلانی با نام نویسی در پایگاه اینترنتی در سال جاری از وام بازنشستگی بین سه تا 12 میلیون ریالی بهره مند شده اند و نیمه ماه جاری به حساب جاری آنان واریز می شود.

این مسئول در سازمان بازنشستگی استان با اشاره به این که، حق عائله مندی بازنشسته ها از این ماه پرداخت می شود، بیان داشت: با موافقت شورا و شهرداری رشت، خانه پیشکسوتان مهر در پارک محتشم رشت احداث و شرط سنی بازنشستگی پیش از موعد نیز حذف شده است.