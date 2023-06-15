۶۵ هکتار از اراضی شرکت شهرک های صنعتی به بیت المال بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام حسینی با اشاره به نظارت جدی دستگاه قضائی استان بر مقابله با بسترهای فسادزا، اظهار کرد: یکی از بسترهای مهم فسادزا مقوله شرکت شهرک‌های صنعتی است که در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و همچنین حمایت از تولید، دادگستری استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ به حوزه شرکت شهرک‌های صنعتی ورود جدی داشته است.

وی تأکید کرد: در این راستا، نحوه واگذاری و فرآیند و تشریفات قانونی واگذاری شهرک‌های صنعتی مورد نظارت قرار گرفت و مدیرعامل وقت و فعلی شرکت شهرک‌های صنعتی استان را موظف کرده ایم تا به واگذاری این شهرک‌ها نظارت جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: نتیجه ورود دستگاه قضائی استان طی این ۲ سال، استرداد بیش از ۶۵ هکتار از اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی استان به بیت المال می‌باشد و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: نگاه دستگاه قضائی استان در مرحله اول، نگاه پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات شامل ارشاد و تذکر به مدیران است اما چنانچه شاهد تضییع حقوق عمومی در حوزه‌های مختلف و به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمان‌ها و ادارات باشیم بدیهی است که بر اساس قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.