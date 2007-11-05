حسین ابراهیمی پل ارتباطی نویسندگان خارجی و مترجمان ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم قدیانی - ناشر سه گانه "چرخ گردون" - با اشاره به اینکه تاکنون 14 اثر از حسین ابراهیمی به وسیله این انتشارات عرضه شده است، گفت: به پیشنهاد رییس هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک قرار بر این بود که از سه ماه قبل مراسمی جهت رونمایی کتاب های مرحوم ابراهیمی انجام شود اما با بروز و شدت بیماری او، این امر به تعویق افتاد.

وی افزود: ابراهیمی الوند یکی از مترجمانی بود که در طول دوران فعالیت خود، برخورد انسانی را فراموش نکرد و همواره با منش و اخلاقی بزرگوارانه به فعالیت می پرداخت.

محمد قاسم زاده - نویسنده و یکی از دوستان قدیمی الوند - نیز گفت: من با قیصر امین پور و حسین ابراهیمی الوند سالیان سال دوست و همکلاس بودم و هردو آنها را از نزدیک می شناختم. هرچند تعدادی از آثار قیصر نیز منتشر شد اما واقعیت این است که امین پور سوخت و بیماری و تصادفی که برای وی رخ داد باعث شد او نتواند آن طور که باید از بنیه و استعداد خود استفاده کند.

وی ادامه داد: به هرحال من و حسین ابراهیمی با یکدیگر در دانشگاه ادبیات آشنا شدیم. آن روزها جوی که بر دانشکده ادبیات دانشگاه تهران حاکم بود به شدت سیاسی بود و به سمت مطالعه نکردن پیش می رفت؛ به طوری که فعالیت سیاسی در این دانشگاه حرف اول را می زد. در چنین فضایی که حرف های سطحی و شعارزده غالب بود، تنها چند نفر مثل ابراهیمی به کتابخوانی روی آورده بودند.

این داستان نویس اضافه کرد: زنده یاد ابراهیمی در عرصه ادبیات زحمات بسیاری کشید و طی دوران تحصیل تقلای عجیبی داشت تا فعالیت خود را تنها به زبان انگلیسی محدود نکند. او به شعر علاقه وافری داشت و شاید اگر به ترجمه روی نمی آورد به سمت شعر می رفت.

قاسم زاده تاکید کرد: مهم ترین ویژگی ابراهیمی در ترجمه ادبیات کودک این بود که فقط به خودش فکر نمی کرد. او نه تنها برای مترجمان جوان کتاب تهیه می کرد تا به ترجمه بپردازند بلکه زمینه انتشار این ترجمه ها را نیز فراهم می آورد.

در ادامه مراسم، محبوبه نجف خوانی ضمن بشرح خلاصه سه جلد مجموعه "چرخ گردون" درباره ترجمه ابراهیمی گفت: این مجموعه به شکل زیبا و روان ترجمه شده است و مخاطب در آن نقش و جایگاه اسطوره ها را بهتر می شناسد و درک می کند. در این مجموعه سه جلدی دو مولفه حرف اول را می زند؛ نخست سرنوشت و دیگری وظیفه که در سراسر کتاب به آن پرداخته شده است.

سپس اسدالله امرایی درخصوص چرخ گردون گفت: الوند زمانی که مسئولیت مرحوم خانه ترجمه را برعهده داشت، خیلی تلاش کرد تا ارتباطی میان نویسندگان ایرانی با ناشران و نویسندگان خارجی برقرار کند.

وی درباره "جمیل گوین" نویسنده سه گانه چرخ گردون خاطرنشان کرد: گوین نویسنده ای هندی تبار و مقیم انگلیس است. او جنگ های فرقه ای و جنگ جهانی را به چشم دیده و با الهام از آنها به نگارش این سه گانه پرداخته است. گوین هم در ملاقات با ابراهیمی الوند، عقیده داشت که وی انسانی شریف و آزاده است. الوند با وجود اینکه سال ها بیمار بود اما بخشی از حق التحریر و درآمد خود را صرف کودکان سرطانی می کرد.

امرایی در ادامه افزود: او اعتقاد راسخی داشت که نوجوانان ایرانی این استحقاق را دارند تا بهترین ترجمه ها را از بهترین نویسندگان در اختیار داشته باشند. وقتی صحبت از الوند می شود، بی اختیار یاد این جمله صمد بهرنگی در "ماهی سیاه کوچولو" می افتیم که می گفت: مرگ همین الان خیلی ساده می تواند به سراغ من بیاید اما مهم این است که مرگ من چه تاثیری می تواند در زندگی دیگران داشته باشد. به هرحال مایه هایی که در ترجمه های وی به چشم می خورد او را از دیگران متمایز می ساخت.

این مترجم ادامه داد: ابراهیمی می گفت آدم وقتی بچه است و کتابی در دست دارد، نه به اسم مترجم و نه به اسم نویسنده توجهی دارد. او تمام تمرکزش بر متن استوار است. درمجموع باید گفت نویسندگی برای کودکان و نوجوانان هنر است.

اسدالله امرایی یادآور شد: ابراهیمی عقیده داشت کودکان و نوجوانان امروز به واسطه در اختیار داشتن فناوری های گسترده، دارای تخیلی قوی هستند که نمی توان جلوی این ویژگی را گرفت و تنها با ترجمه های قوی از نویسندگان مطرح می توان به تقویت آن پرداخت. وی 17 سال از عمر خود را صرف ترجمه کتاب های کودک و نوجوان کرد.

شهرام اقبال زاده آخرین سخنران این مراسم گفت: حسین با ترجمه هایش زنده است و نمی توان گمان برد که دیگر در میان ما نیست. او با ترجمه سه گانه "چرخ گردون"، گفتگوی تمدن ها، ادیان و فرهنگ ها را راه انداخت. ابراهیمی یکی از معدود نویسندگان و مترجمانی بود که حتی شوخی هایش برگرفته از ادبیات کهن ما بود. او همواره اشعاری را از فردوسی و حافظ و سعدی می خواند و به نثر مسجع علاقمند بود.