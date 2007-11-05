۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۹:۵۸

/ هفته یازدهم سری آ /

یوونتوس مقابل اینتر متوقف شد

تیم فوتبال یوونتوس دیشب در چارچوب هفته یازدهم رقابت های سری آ مقابل اینتر صدرنشین رقابت ها در ورزشگاه المپیکو تورین متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تنها دیدار باقیمانده از هفته یازدهم رقابت های سری آ دیشب تیم یوونتوس درحالی که میزبان اینتر بود با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد.

اینتر میهمان در این بازی ابتدا به وسیله کروز در دقیقه 41 پیش افتاد اما یوونتوس برای جبران شکست حملات گسترده ای را  روی دروازه حریف تدارک دید تا در نهایت موفق شد در دقیقه 77 توسط کامورانزی به گل تساوی دست پیدا کند.

تیم اینتر با این تساوی همچنان صدرنشین رقابت ها باقی ماند ضمن اینکه یوونتوس هم نتوانست رتبه چهارمی خود را ارتقا دهد.

جدول رده بندی:
1- اینتر 25 امتیاز
2- فیورنتینا 23 امتیاز
3- رم 22 امتیاز
4- یوونتوس 21 امتیاز
18- امپولی 9 امتیاز
19- لیورنو 6 امتیاز
20- رجینا 6 امتیاز

