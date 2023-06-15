وزیر کشور وارد خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی، وزیر کشور در سفری یک روزه وارد خراسان شمالی شد.

بازدید از طرح انتقال پساب فاضلاب بجنورد به پتروشیمی خراسان و شرکت در شورای اداری از جمله مهم‌ترین برنامه‌های وزیر کشور در سفر به خراسان شمالی عنوان شده است.