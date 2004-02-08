تيم جودو منتخب تهران به سه مدال طلا دست يافت

به گزارش خبرنگار " مهر" اولين روزازچهارمين دوره مسابقات جودوبين المللي جام راجيو گاندي كه با حضور12 تيم درشهر "لاكنو" آغاز شده است، صبح امروزدرچهاروزن دوم جودوكاران تيم منتخب تهران درسه وزن برسكوي قهرماني ايستادند.

براساس اين گزارش دروزن 81- كيلوگرم مجتبي اكبري با پذيرفتن دوشكست مقابل حريفاني ازژاپن وهندوستان ازدورمسابقات حذف شد.

دروزن 90- كيلوگرم حسين قمي با پيروزي برحريفان خود به ديدارفينال راه يافت ودراين مرحله با پيروزي مقابل حريف ژاپني خود كه با كسب دوامتيازوازاري بدست آمد برسكوي قهرماني ايستاد.

دروزن100- كيلوگرم اميرحسين شكري با گذشتن ازسد حريفان خود دردور مقدماتي به ديدار پاياني راه يافت وموفق شد درفينال مقابل حريفي ازكشورميزبان به مدال طلاي اين وزن دست يابد.

همچنين در وزن 100+ كيلوگرم قاسم اردبيلي پس ازپيروزي برحريفان دورمقدماتي، درفينال جودوكارهندي را شكست داد وبه مقام قهرماني دست يافت.

گفتني است: اين رقابتها كه ازامروزدرشهر" لاكنو" هندوستان آغاز شده است، فردا با برگزاري رقابتهاي چهاروزن اول به پايان خواهد رسيد.