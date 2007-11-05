دومین دوره فضاسازی سوره های قرآن کریم توسط جهاد دانشگاهی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، این دوره از مسابقات با محوریت سوره مبارکه فجر و در زمینه های پوستر، لوگو، تصویرسازی، نقاشی، هنر مفهومی، حجم، نقش برجسته و عکس برگزار می شود.

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند آثار خود را تا 20 آذر ماه سال جاری به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 97، واحد پژوهشی سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور ارسال کنند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی www.gallery.quranic.s-c.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 66485663 تماس حاصل کنند.