امیدی به المپیکی شدن ایران نیست / بازیکنان ایران به شیوه 40 سال پیش بازی کردند / انتظار نتیجه گیری نداشته باشید

به گز ارش خبرنگار مهر، زوران گائیچ که پس از کسب عنوان پنجمی ایران در رقابت های جام ملت های آسیا ملی پوشان را در اندونزی ترک کرد و به روسیه بازگشت تا روز یکشنبه فرصتی برای دفاع از حق خود در مقابل عملکرد تیم ملی در اندونزی بدست نیاورده بود. به همین دلیل نشست خبری عصر امروز را فرصتی برای این کار قرار داد.

گائیچ که از ساعت 14 روز یکشنبه در سالن کنفرانس فدراسیون والیبال رودرروی خبرنگاران نشسته بود گفت: با دیدن فیلم بازی های ایران در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدم که بازیکنان ایران براساس شیوه ای که 30 - 40 سال پیش در جهان متداول بود بازی می کنند. درحالی که این نوع بازی با برنامه های مورد نظر من همخوانی نداشت.

وی اظهارداشت: به همین دلیل در همان روزهای اول سفر به ایران با این شرط همکاری با والیبال ایران را پذیرفتم که در تیم ملی تغییرات اساسی صورت گیرد و در مرحله اول به صورت ریشه ای جوانگرایی شود. با این حساب حداقل تا دوسال آینده نباید انتظاری برای کسب مدال و نتیجه درخشان داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران افزود: من به خاطر بیکاری و نداشتن پیشنهاد به ایران سفر نکرده بودم. بنابراین قبل از انعقاد قرارداد رئیس فدراسیون والیبال ایران را از هرگونه نتیجه خوب و بد و احتمالا انتقاداتی که در این راستا بر عملکرد والیبال وارد می شود آگاه کردم و پس از اطمینان از صبر و حوصله فدراسیون که باید دو سال ادامه داشته باشد قرارداد خود را منعقد کردم.

سرمربی تیم باشگاه " ایس کرا" تصریح کرد: من حداقل در 4 - 5 کشور دنیا فعالیت داشته ام. در خصوص والیبال باشگاهی و ملی اطلاعات کافی که همگی به روز هستند دارم. پس در مورد نتیجه گیری از برنامه هایی که ارائه داده ام و همچنین انتخاباتی که برای اردونشینان انجام داده ام تردید ندارم.

وی تاکید کرد: برای نتیجه گیری از تغییراتی که درتیم ملی ایجاد شده و البته همچنان هم ادامه خواهد داشت 3 الی 4 سال زمان مفید نیاز داریم و من فقط برهمین اساس کار می کنم. پس نباید درمسابقات آتی از من و تیم تحت هدایتم انتظار نتیجه داشته باشید. به نظر من این طرز فکر که تیم ملی را فقط برای مسابقاتی خاص آماده کنیم خیلی بچگانه است زیرا با ورزش حرفه ای جهان همخوانی ندارد.

وی گفت: با این شرایط امیدی به کسب سهمیه المپیک در مسابقات انتخابی ندارم زیرا در رقابت های ژاپن ، علاوه بر تیم های آسیایی، نمایندگانی از اروپا هم حضور دارند و ایران باید در پیکارهای بین قاره ای مجوز المپیک بگیرد. در حالی که در حال حاضر تیم ایران با هر ترکیبی نمی تواند از پس چنین کاری بر بیاید.

گائیچ خاطرنشان کرد: راهی که من انتخاب کرده ام و والیبالیست های تیم ملی را در آن قرار داده ام به نقطه ای ختم می شود که محل استقرار کشورهای حرفه ای دنیا است. برای رسیدن به این جایگاه زمان بیشتری نیاز من و شاگردانم است.

سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به نبود سیستم آمارگیری یا تیم آماری در کنار تیم های باشگاهی و ملی ایران گفت: این موضوع بزرگترین ضعف والیبال ایران است. همین کمبود باعث شده بسیاری از بازیکنان تیم ملی به طورناحق به باد انتقاد گرفته شوند و توانایی های آنها نادید گرفته شود. درحالی که آنها جزو بهترین های ما به حساب می آیند.

وی ادامه داد: به طور مثال طبق آماری که من در اختیار دارم تیم ایران در اندونزی 67 درصد در دریافت موفق بود که در این میان ساسان ثانی و مجتبی عطار به ترتیب 75 و 74 درصد موفقیت در دریافت سرویس داشتند. پس انتقاد در مورد این دو بازیکن غیرمنطقی است.

گائیچ با بیان اینکه والیبال در مجموع دارای دو فاز است اظهار داشت: والیبال ایران در فاز اول یعنی زمانی که تیم حریف سرویس می زند و ما باید پس از دریافت برای حمله اقدام کنیم مشکلی ندارد. در اندونزی تاثیرگذاری بازیکنان درحمله 44 درصد است درحالی که آمار تیمی که من با آن قهرمانی المپیک را بدست آوردم 41 درصد بود.

وی افزود: اما در فاز دوم؛ یعنی زمانی که ما سرویس می زنیم و مقابل حمله حریف توپ گیری و دفاع داشته باشیم، ضعف داریم. همین ضعف باعث باخت به تیم هایی چون کره، ژاپن، چین و استرالیا شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: در طول 14 گیمی که مقابل این چهار تیم بازی کردیم برای دفاع از توپ های برگشتی 28 درصد موفقیت داشتیم. یعنی به طور متوسط برای هر گیم 3/3 درصد. این آمار ضعیفی است که برای پوشش آن باید زحمت زیادی بکشیم.

زوران گائیچ گفت: من می خواهم بازیکنانم برای رسیدن به موفقیت نهایی بیشتر از فکر و ذهن خود در زمین استفاده کنند طوری که بعد از مسابقه فکر آنها بیشتر از ماهیچه های دست و پایشان درد کند.

وی در مورد بازیکنان حاضر در اردوهای آتی تیم ملی خاطرنشان کرد: انتخاب 22 بازیکنی که در اردوی اول حضور داشتند به منزله دعوت شدن آنها به سایر اردوها نیست. بازیکنی می تواند در تمام اردوهای من حضور داشته باشد و ثابت شود که تحمل فشار برنامه های من را به طور کامل داشته باشد.

گائیچ تاکید کرد: تیم ملی یعنی 8-9 بازیکن برتر در کنار 3-2 نفری که با حضورشان باعث شادابی و ایجاد همدلی درمیان هم تیمی های خود می شوند. ملاک من برای معرفی ترکیب نهایی تیم ملی این است و بدون توجه به هیچ انتقادی براساس این ملاک کارم را ادامه می دهم.